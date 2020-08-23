Samsung создаст сеть, способную обнаружить любое её носимое устройство, даже неподключенное

Samsung создаст сеть, способную обнаружить любое её носимое устройство, даже неподключенное

Tile была первой, кто запустил пользовательскую геолокационную сеть с использованием Bluetooth LE, которая позволила участникам службы находить потерянные вещи друг друга. Apple добавила ту же технологию в свою службу «Найти мой телефон», которая теперь может сообщать об обнаружении потерянных устройств других людей.

Такие же сети предлагается развёртывать для отслеживания контактов людей, заразившихся COVID-19, что вызывало большие опасения специалистов относительно нарушения принципов приватности. Теперь для сотен миллионов пользователей её смартфонов предлагает эту же технологию Samsung. Они смогут войти в систему для «автономного поиска», что не только поможет отыскать потерянный телефон, но и позволит стать участниками общей сети поиска.

Samsung поясняет: «Это позволит другим устройствам Galaxy обнаруживать ваш телефон, даже если он не подключён к сети. Это также даст возможность использовать ваш телефон для поиска потерянных устройств Galaxy, которые могут быть поблизости. Технология поможет найти часы и наушники, если это было последнее устройство, к которому они подключались».

Samsung создаст сеть, способную обнаружить любое её носимое устройство, даже неподключенное

Из объяснения следует, что такой поиск будет работать для телефонов, но не напрямую для часов и наушников, хотя эти устройства потерять легче. Похоже, для работы функции не требуется обновление ОС, но пока не ясно, насколько широко служба будет распространяться и не окажется ли она в итоге бесполезной, если заинтересует слишком мало пользователей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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