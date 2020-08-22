«Живые» снимки демонстрируют дизайн и оснащение 5G-смартфона LG Q92

Интернет-источники опубликовали серию «живых» фотографий, которые полностью раскрывают дизайн и технические характеристики смартфона среднего уровня LG Q92 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

О подготовке названного аппарата мы уже сообщали. Как можно видеть на снимках, устройство оснащено дисплеем с отверстием по центру в верхней области: здесь размещена одинарная фронтальная камера с 32-мегапиксельным датчиком.

Сзади установлена квадрокамера со вспышкой: задействованы сенсоры на 48, 8, 5 и 2 млн пикселей. Для дактилоскопического сканера выбрано боковое расположение.

Дисплей имеет размер 6,7 дюйма по диагонали и обладает разрешением FHD+. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Габариты составляют 166,54 ? 77,3 ? 8,49 мм, вес — 193 г.

Как можно видеть на фотографиях, порт USB Type-C и стандартное гнездо для наушников расположены в нижней части корпуса. Аппарат будет доступен в цветовых исполнениях Ceramic White, Mirror Titanium и Mirror Red.

«Сердце» смартфона — процессор Snapdragon 765G с интегрированным модемом 5G. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт. Используется операционная система Android 10.



