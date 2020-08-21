В Lightroom для iOS — эпический баг. Новая версия молча стирает пользовательские фото и пресеты, и восстановить их нельзя

Стало известно о том, что выпущенное недавно обновление для графического редактора Lightroom для iOS и iPadOS удаляет все фотографии и пресеты пользователей, которые ещё не были синхронизированы с облаком. В Adobe подтвердили, что восстановить удалённые данные не удастся.

Первые жалобы пользователей стали появляться на форумах обратной связи два дня назад, когда вышло обновление Lightroom 5.4 для мобильных устройств Apple . Уже тогда обеспокоенные люди начали сообщать в службу поддержки Adobe об исчезновении файлов, которое произошло после установки обновления через App Store. Жалобы поступали от пользователей с подпиской, а также людей, использующих бесплатную версию приложения.

«Я разговаривал со службой поддержки более четырёх часов за последние два дня, и буквально минуту назад они мне сказали, что проблема не имеет решения, и что удалённые фотографии невозможно восстановить. Adobe иногда бывает невероятной. Всё, что я услышал, это «нам искренне жаль» и больше ничего. Два с лишним года редактирования фотографий просто исчезли из-за Adobe, и всё, что они могут дать — это сожаления», — написал один из возмущённых пользователей в сообществе Reddit.

Вчера Adobe официально признала наличие проблемы, сказав, что у пользователей, обновивших Lightroom до версии 5.4 на iPhone и iPad «могут удалиться пресеты и фотографии» и они «не подлежат восстановлению». Компания также принесла «искренние извинения» пользователям, которых затронула данная проблема. На данный момент уже вышла версия Lightroom 5.4.1, в которой исправлены допущенные ошибки, но решить проблему потерянных данных это обновление не может.



