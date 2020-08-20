OnePlus 8 попал в список надёжных и безопасных смартфонов Android Enterprise Recommended

OnePlus, безусловно, предлагает одни из лучших Android-смартфонов на рынке. В этом году компания уже представила три новинки: OnePlus 8, 8 Pro и Nord. Первый из них получил сертификат Android Enterprise Recommended. Сообщается, что такая же участь вскоре ждёт два других смартфона.

neowin.net

Google представила программу Android Enterprise Recommended в феврале 2018 года. Её целью является создание списка устройств, рекомендованных для использования предприятиями и компаниями. Такие смартфоны должны отличаться высоким уровнем безопасности и надёжности перед взломом.

Смартфоны OnePlus никогда ранее не попадали в этот список. Но в этом году компания поставила перед собой цель изменить это, и ей удалось, что свидетельствует о надёжности и безопасности устройств OnePlus. В данный момент список Android Enterprise Recommended включает в себя 182 смартфона, одним из которых является OnePlus 8. Компания подтвердила, что скоро в перечне появятся OnePlus 8 Pro и Nord.

Android Enterprise Recommended ставит жёсткие требования к смартфонам, и OnePlus учла их в своих устройствах, которые могут похвастаться высокой производительностью и регулярными обновлениями программного обеспечения. Предполагается, что последующие смартфоны компании также будут сертифицированы Google .



