ASUS Zenfone 7 предложит флагманский Snapdragon 865 дешевле 500 евро

ASUS Zenfone 6 можно без преувеличений назвать одним из самых интересных смартфонов, представленных в прошлом году. Устройство, при цене $499 за базовую комплектацию с 6 Гбайт оперативной и 64 Гбайт постоянной памяти, могло похвастаться флагманским процессором Snapdragon 855. Смартфон получит преемника 26 августа. В преддверии запуска Zenfone 7 в Сеть просочилась информация о стоимости устройства.

gizmochina.com

Согласно информации от известного инсайдера Роланда Квандта (Roland Quandt), стоимость Zenone 7 с 8 Гбайт оперативной памяти и 256-Гбайт накопителем составит 549 евро. Это не так и много, если учесть, что смартфон будет основан на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 865+ и получит 5000-мА·ч батарею.

Кроме того, на рынке будет доступна более доступная модификация смартфона, которая, при цене 499 евро, предложит пользователю 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти.

ASUS Zenfone 6

Сообщается, что Zenfone 7 получит откидную камеру, как и его предшественник. Ожидается, что устройство сможет похвастаться 30-Вт быстрой зарядкой, NFC-модулем и поддержкой Wi-Fi 6.



