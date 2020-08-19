Беспроводная гарнитура-ожерелье Huawei FreeLace Pro с шумоподавлением стоит $85

Беспроводная гарнитура-ожерелье Huawei FreeLace Pro с шумоподавлением стоит $85

Компания Huawei, как и предполагалось, анонсировала беспроводные наушники FreeLace Pro: новинка уже доступна для предварительного заказа, а фактические продажи начнутся 4 сентября.

Гарнитура выполнена в виде ожерелья: между погружными модулями для левого и правого уха предусмотрена проводная связь. Применены 14,2-миллиметровые излучатели, формирующие звук высокого качества.

Наушники получили систему активного шумоподавления на основе двух микрофонов. Специальный режим позволяет пропускать звуки окружающей среды. За улучшение качества речи во время телефонных разговоров отвечают три микрофона, благодаря которым устраняются нежелательные шумы, например, гул ветра.

Беспроводная гарнитура-ожерелье Huawei FreeLace Pro с шумоподавлением стоит

Новинка может похвастаться продолжительным временем автономной работы — до 24 часов на одной подзарядке. Аккумулятор имеет ёмкость 150 мА·ч, он заряжается через коннектор USB Type-C, доступ к которому можно получить, сняв один из модулей-вкладышей. На восполнение запаса энергии требуется около часа.

Беспроводная гарнитура-ожерелье Huawei FreeLace Pro с шумоподавлением стоит

Гарнитура защищена от влаги и пыли по стандарту IP55. Для обмена данными с мобильным устройством служит беспроводная связь Bluetooth 5.0. Предусмотрен небольшой пульт управления.

Приобрести наушники FreeLace Pro можно по ориентировочной цене 85 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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