США добились, что поставлять процессоры Huawei никто не хочет. Отказалась даже Mediatek

Вчера американские власти дополнили правила экспортного контроля, которые отныне запрещают компаниям поставлять Huawei готовые компоненты, изготовленные с использованием технологий, оборудования или программного обеспечения американского происхождения. Представители MediaTek заявили, что будут следовать требованиям законодательства.

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Дело в том, что MediaTek после объявления в мае санкций против HiSilicon считался главным альтернативным поставщиком процессоров для смартфонов Huawei . В прошлом году именно клиентские устройства, к которым причисляются и смартфоны, принесли Huawei Technologies половину всей выручки, а в абсолютном выражении сумма достигла $67 млрд. До сих пор сотрудничество с MediaTek сводилось к использованию одноимённых процессоров в смартфонах начального и среднего уровня. Предполагалось, что после прекращения поставок процессоров HiSilicon компания Huawei сможет переключиться на флагманские процессоры марки MediaTek.

Как отмечает Nikkei Asian Review, тайваньская компания MediaTek в своём заявлении выразила готовность следовать требованиям международного законодательства. Она уже наняла специалистов в области права, чтобы оценить возможные последствия новых санкций для собственного бизнеса. В краткосрочной перспективе она не видит особых проблем для собственной деятельности. Тем не менее, курс акций MediaTek на тайваньской фондовой площадке снизился на 9 %.

Обсуждавшееся на уровне слухов возможное сотрудничество Huawei с американской компанией Qualcomm теперь не представляется перспективным, даже при условии снятия взаимных юридических претензий. Samsung, как уже отмечалось, не заинтересован в поддержке сильного конкурента на рынке смартфонов, а потому не будет снабжать китайского гиганта своими процессорами. Наконец, процессоры китайской марки UNISOC до уровня продукции мировых лидеров дотянуть не смогут, а потому Huawei может на них рассчитывать только для создания продуктов начального уровня.

Пока эксперты анализируют возможное влияние новых санкций США на бизнес Huawei , но уже сейчас озвучиваются опасения по поводу добавления к полупроводниковым компонентам, которые нельзя поставлять китайскому производителю, многих других. Дисплеи, датчики изображения камер, микросхемы памяти и большинство вспомогательной электроники — все эти виды продукции выпускаются с привлечением тех или иных американских технологий, поэтому новый этап санкций может действительно задавить Huawei .

Специалисты Strategy Analytics считают, что у Huawei хватит запасов компонентов для производства смартфонов до конца текущего года. Представители Eurasia Group настроены более оптимистично, говоря о двухлетнем запасе процессоров, но Huawei , по их мнению, может столкнуться с бегством клиентов в свете вероятного разорения компании.



