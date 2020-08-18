США добились, что поставлять процессоры Huawei никто не хочет. Отказалась даже Mediatek
Вчера американские власти дополнили правила экспортного контроля, которые отныне запрещают компаниям поставлять Huawei готовые компоненты, изготовленные с использованием технологий, оборудования или программного обеспечения американского происхождения. Представители MediaTek заявили, что будут следовать требованиям законодательства.
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Дело в том, что MediaTek после объявления в мае санкций против HiSilicon считался главным альтернативным поставщиком процессоров для смартфонов Huawei. В прошлом году именно клиентские устройства, к которым причисляются и смартфоны, принесли Huawei Technologies половину всей выручки, а в абсолютном выражении сумма достигла $67 млрд. До сих пор сотрудничество с MediaTek сводилось к использованию одноимённых процессоров в смартфонах начального и среднего уровня. Предполагалось, что после прекращения поставок процессоров HiSilicon компания Huawei сможет переключиться на флагманские процессоры марки MediaTek.
Как отмечает Nikkei Asian Review, тайваньская компания MediaTek в своём заявлении выразила готовность следовать требованиям международного законодательства. Она уже наняла специалистов в области права, чтобы оценить возможные последствия новых санкций для собственного бизнеса. В краткосрочной перспективе она не видит особых проблем для собственной деятельности. Тем не менее, курс акций MediaTek на тайваньской фондовой площадке снизился на 9 %.
Обсуждавшееся на уровне слухов возможное сотрудничество Huawei с американской компанией Qualcomm теперь не представляется перспективным, даже при условии снятия взаимных юридических претензий. Samsung, как уже отмечалось, не заинтересован в поддержке сильного конкурента на рынке смартфонов, а потому не будет снабжать китайского гиганта своими процессорами. Наконец, процессоры китайской марки UNISOC до уровня продукции мировых лидеров дотянуть не смогут, а потому Huawei может на них рассчитывать только для создания продуктов начального уровня.
Пока эксперты анализируют возможное влияние новых санкций США на бизнес Huawei, но уже сейчас озвучиваются опасения по поводу добавления к полупроводниковым компонентам, которые нельзя поставлять китайскому производителю, многих других. Дисплеи, датчики изображения камер, микросхемы памяти и большинство вспомогательной электроники — все эти виды продукции выпускаются с привлечением тех или иных американских технологий, поэтому новый этап санкций может действительно задавить Huawei.
Специалисты Strategy Analytics считают, что у Huawei хватит запасов компонентов для производства смартфонов до конца текущего года. Представители Eurasia Group настроены более оптимистично, говоря о двухлетнем запасе процессоров, но Huawei, по их мнению, может столкнуться с бегством клиентов в свете вероятного разорения компании.