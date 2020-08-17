4G в киевском метро запустили еще на 6 станциях

Мобильные операторы подключили 4G еще на 6 станциях киевского метро и в тоннелях между ними: Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости и Золотые Ворота. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Киевстар, Vodafone Украина и lifecell, передает ЭП.

4G в киевском метро запустили еще на 6 станциях
Фото: pravda.com.ua

Планы по дальнейшему запуску

До конца августа мобильные операторы вместе с партнером – компанией Huawei – планируют запустить 4G еще на 7 станциях: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская. А все станции метро – до конца этого года.

Всего 4G сейчас работает на 15 станциях метрополитена из 46.

По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях вместе абоненты использовали больше 50 терабайта мобильного интернета.

Напомним

  • 4G на первой станции метро – Академгородок – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили в марте 2020 года, а еще на 8-ми станциях в июле.
  • Для работы 4G в «подземке» операторы используют общее оборудование, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах 1800 МГц.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд США запретил властям взимать с операторов слишком большую плату за установку 5G-оборудованияСуд США запретил властям взимать с операторов слишком большую плату за установку 5G-оборудования
Через базовые станции можно слушать разговорыЧерез базовые станции можно слушать разговоры
Смартфон Vivo Y20 одним из первых получит платформу Snapdragon 460Смартфон Vivo Y20 одним из первых получит платформу Snapdragon 460
Мощный смартфон Vivo iQOO 5 протестирован в Geekbench с 12 Гбайт ОЗУМощный смартфон Vivo iQOO 5 протестирован в Geekbench с 12 Гбайт ОЗУ
Apple обязали выплатить более полумиллиарда долларов за патенты 4GApple обязали выплатить более полумиллиарда долларов за патенты 4G
Блок рекламы


Похожие новости
4G в метро. Связь уже есть на 9 станциях столичной подземки4G в метро. Связь уже есть на 9 станциях столичной подземки
В Швеции запустили сеть 5GВ Швеции запустили сеть 5G
В Украине запустили мобильное приложение для контроля самоизоляции и обсервации, его неиспользование повлечет штрафВ Украине запустили мобильное приложение для контроля самоизоляции и обсервации, его неиспользование повлечет штраф
В Киеве запустили новое приложение для оплаты проезда в транспортеВ Киеве запустили новое приложение для оплаты проезда в транспорте
Киевсовет утвердил механизмы для запуска 4G на всех станциях метрополитенаКиевсовет утвердил механизмы для запуска 4G на всех станциях метрополитена
На станции метро Киева "Академгородок" запустили 4GНа станции метро Киева "Академгородок" запустили 4G
В КГГА анонсировали запуск 4G на первых станциях метро уже веснойВ КГГА анонсировали запуск 4G на первых станциях метро уже весной
В метро Киева снова отложили запуск интернета 4GВ метро Киева снова отложили запуск интернета 4G
Заряжать смартфоны можно будет в радиусе 2 метров от зарядкиЗаряжать смартфоны можно будет в радиусе 2 метров от зарядки
Huawei построит 4G в киевском метро. Начнут с конечных станций
Последние новости
Подгружаем последние новости