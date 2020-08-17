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2020-08-17
4G в киевском метро запустили еще на 6 станциях
Мобильные операторы подключили 4G еще на 6 станциях киевского метро и в тоннелях между ними: Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости и Золотые Ворота. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Киевстар, Vodafone Украина и lifecell, передает ЭП.
Фото: pravda.com.ua
Планы по дальнейшему запуску
До конца августа мобильные операторы вместе с партнером – компанией Huawei – планируют запустить 4G еще на 7 станциях: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская. А все станции метро – до конца этого года.
Всего 4G сейчас работает на 15 станциях метрополитена из 46.
По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях вместе абоненты использовали больше 50 терабайта мобильного интернета.
Напомним
- 4G на первой станции метро – Академгородок – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили в марте 2020 года, а еще на 8-ми станциях в июле.
- Для работы 4G в «подземке» операторы используют общее оборудование, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах 1800 МГц.