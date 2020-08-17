4G в киевском метро запустили еще на 6 станциях

Мобильные операторы подключили 4G еще на 6 станциях киевского метро и в тоннелях между ними: Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости и Золотые Ворота. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Киевстар, Vodafone Украина и lifecell, передает ЭП.

Фото: pravda.com.ua

Планы по дальнейшему запуску

До конца августа мобильные операторы вместе с партнером – компанией Huawei – планируют запустить 4G еще на 7 станциях: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская. А все станции метро – до конца этого года.

Всего 4G сейчас работает на 15 станциях метрополитена из 46.

По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях вместе абоненты использовали больше 50 терабайта мобильного интернета.

Напомним