Мощный смартфон Vivo iQOO 5 протестирован в Geekbench с 12 Гбайт ОЗУ

В базе данных Geekbench появилась информация об одном из представителей семейства производительных смартфонов Vivo iQOO 5, официальная презентация которых состоится уже завтра, 17 августа.

Серия, как ожидается, будет включать три модели: базовую версию iQOO 5, более мощную модификацию iQOO 5 Pro и специальный вариант iQOO 5 BMW Special Edition. Особенностью устройств станет поддержка сверхбыстрой подзарядки мощностью 120 Вт, которая позволит полностью заряжать аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч за 15 минут.

В Geekbench протестирована версия iQOO 5 с обозначением Vivo V2024A. Устройство несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 865 (системная плата с кодовым именем Kona). Указана базовая тактовая частота — 1,8 ГГц.

В оснащение аппарата входят 12 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 10.

Смартфон показал в Geekbench высокие результаты: 4293 балла в одноядерном тесте и 13 495 баллов в многоядерном.

По слухам, смартфоны Vivo iQOO 5 получат перфорированный дисплей формата Full HD+, тройную основную камеру, а также флеш-накопитель ёмкостью до 512 Гбайт.



