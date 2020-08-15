В основу смартфона Google Pixel 4a (5G) ляжет платформа Snapdragon 765G

Совсем недавно компания Google анонсировала смартфон среднего уровня Pixel 4a, показанный на изображениях. Теперь интернет-источники обнародовали информацию о более мощной версии аппарата — Pixel 4a (5G).

Коротко напомним основные характеристики Pixel 4a. Это 5,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 730G, 6 Гбайт оперативной памяти, накопитель на 128 Гбайт, селфи-камера с 8-мегапиксельным датчиком и одинарная тыльная камера с разрешением 12,2 млн пикселей.

Основой смартфона Pixel 4a (5G), если верить обнародованным данным, станет платформа Snapdragon 765G. Чип объединяет восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G, отвечающий за поддержку сотовых сетей пятого поколения.

У прародителя модель Pixel 4a (5G) якобы унаследует 5,8-дюймовый экран, тыльный дактилоскопический сканер и одинарную основную камеру. Иными словами, дизайн, вероятно, не изменится.

При этом существенно возрастёт цена. Если аппарат Pixel 4a стоит приблизительно 350 долларов США , то его 5G-модификация обойдётся в 500 долларов. Ожидается, что новинка дебютирует в октябре.



