Через базовые станции можно слушать разговоры

Специалисты немецкого Института информационной безопасности имени Хорста Герца выяснили, что слушать разговоры абонентов сотовой связи можно при помощи базовых станций операторов. Они смогли расшифровать содержание телефонных звонков абонента, находящегося с ними в одной радиоячейке, то есть подключенного к той же сотовой вышке.

Прослушка осуществлялась при помощи уязвимости в технологии связи VoLTE и, по мнению немецких учёных, имеет неустранимый характер. Уязвимости в безопасности нашли в 80% всех проверенных базовых станций в Германии. По словам экспертов, во время звонка с использованием VoLTE генерируется ключ для шифрования сигнала, который часто повторяется в других вызовах.

Чтобы прослушать следующий разговор абонента, хакер должен позвонить жертве и как можно дольше удерживать звонок на линии. Специалисты заявили, что пять минут разговора с хакером позволяют последнему расшифровать как минимум пять минут разговора во время следующего вызова жертвы. На основе экспериментов учёные разработали ряд рекомендаций.

В частности, они порекомендовали ассоциации GSM, которая занимается глобальной поддержкой систем сотовых вышек, обновить программное обеспечение для частичного решения проблемы. Специалисты подчеркнули, что полученные в ходе исследования выводы нужно применить при развёртывании стандарта связи 5G, чтобы не допустить старых ошибок.



