Через базовые станции можно слушать разговоры

Через базовые станции можно слушать разговоры

Специалисты немецкого Института информационной безопасности имени Хорста Герца выяснили, что слушать разговоры абонентов сотовой связи можно при помощи базовых станций операторов. Они смогли расшифровать содержание телефонных звонков абонента, находящегося с ними в одной радиоячейке, то есть подключенного к той же сотовой вышке.

Прослушка осуществлялась при помощи уязвимости в технологии связи VoLTE и, по мнению немецких учёных, имеет неустранимый характер. Уязвимости в безопасности нашли в 80% всех проверенных базовых станций в Германии. По словам экспертов, во время звонка с использованием VoLTE генерируется ключ для шифрования сигнала, который часто повторяется в других вызовах.

Чтобы прослушать следующий разговор абонента, хакер должен позвонить жертве и как можно дольше удерживать звонок на линии. Специалисты заявили, что пять минут разговора с хакером позволяют последнему расшифровать как минимум пять минут разговора во время следующего вызова жертвы. На основе экспериментов учёные разработали ряд рекомендаций.

В частности, они порекомендовали ассоциации GSM, которая занимается глобальной поддержкой систем сотовых вышек, обновить программное обеспечение для частичного решения проблемы. Специалисты подчеркнули, что полученные в ходе исследования выводы нужно применить при развёртывании стандарта связи 5G, чтобы не допустить старых ошибок.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
iPhone 12 получит поддержку китайской навигационной системы BeidouiPhone 12 получит поддержку китайской навигационной системы Beidou
R.I.P. Kirin: смартфон Mate 40 станет последним флагманом Huawei с фирменным процессоромR.I.P. Kirin: смартфон Mate 40 станет последним флагманом Huawei с фирменным процессором
Раскрыты конфигурации и цвета смартфонов-флагманов Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 UltraРаскрыты конфигурации и цвета смартфонов-флагманов Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra
Недорогой смартфон Vivo Y1s оснащён чипом MediaTek Helio P35 и экраном HD+Недорогой смартфон Vivo Y1s оснащён чипом MediaTek Helio P35 и экраном HD+
Apple обязали выплатить более полумиллиарда долларов за патенты 4GApple обязали выплатить более полумиллиарда долларов за патенты 4G
Блок рекламы


Похожие новости
DJI заподозрили в сборе личных данных пользователей через Android-приложение для управления дронамиDJI заподозрили в сборе личных данных пользователей через Android-приложение для управления дронами
Xiaomi готовит игровой смартфон Black Shark 3S, возможно, на Snapdragon 865 PlusXiaomi готовит игровой смартфон Black Shark 3S, возможно, на Snapdragon 865 Plus
Патент указывает на возможность выхода смартфона Meizu с гибким дисплеемПатент указывает на возможность выхода смартфона Meizu с гибким дисплеем
Vodafone через месяц отказывается от обычных SIM-картVodafone через месяц отказывается от обычных SIM-карт
iFixit рассказал, какие детали iPhone 8 можно использовать в iPhone SEiFixit рассказал, какие детали iPhone 8 можно использовать в iPhone SE
На станции метро Киева "Академгородок" запустили 4GНа станции метро Киева "Академгородок" запустили 4G
Realme 6 Pro выйдет через неделю и получит 8 Гбайт ОЗУRealme 6 Pro выйдет через неделю и получит 8 Гбайт ОЗУ
Заряжать смартфоны можно будет в радиусе 2 метров от зарядкиЗаряжать смартфоны можно будет в радиусе 2 метров от зарядки
Мобильные операторы предоставили украинцам возможность бесплатно позвонить в ИранМобильные операторы предоставили украинцам возможность бесплатно позвонить в Иран
В WhatsApp появилась возможность устанавливать напоминанияВ WhatsApp появилась возможность устанавливать напоминания
Последние новости
Подгружаем последние новости