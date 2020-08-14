Apple покажет новые гаджеты в два подхода

Apple покажет новые гаджеты в два подхода

Традиционная осенняя презентация новых устройств Apple в 2020 году пройдёт в рамках двух частей. Некоторые гаджеты анонсируют на официальном сайте без отдельного представления, а новым смартфонам iPhone посвятят полноценную онлайн-презентацию, сообщает техноблогер и инсайдер Джон Проссер на своей странице в Twitter.

По информации блогера, новые часы Apple Watch и планшеты iPad будут представлены на официальном сайте 7 сентября без особой помпы — просто раскроют характеристики продуктов и откроют на них предзаказ, а для журналистов в медиа-сайте появятся пресс-релиз и фотографии модели.

Онлайн-презентация с участием топ-менеджмента Apple пройдёт только по случаю запуска iPhone 12. Как отмечает Джон Проссер, состоится это 12 октября. С этого же дня будет открыт приём предзаказов на новый смартфон. При этом гаджеты в версии Pro для предзаказа окажутся доступны позднее, не раньше ноября.

По данным инсайдера, в датах премьеры новых iPhone или как минимум нового поколения Pro-версий не исключены изменения. В зависимости от ситуации с работой над смартфонами их публичный дебют может быть отложен на более поздний срок.

Напомним, ранее финансовый директор Apple Лука Маэстри официально подтвердил, что iPhone нового поколения будут представлены публике на несколько недель позже, чем обычно. В прошлом году, отметим, презентация новых iPhone прошла 10 сентября, а в продажу они поступили 20 сентября. О причинах переноса сроков традиционной премьеры гаджетов американская корпорация официально не сообщает.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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