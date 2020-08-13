Apple обязали выплатить более полумиллиарда долларов за патенты 4G

Суд Техаса обязал Apple выплатить полмиллиарда долларов за использование патентов 4G в iPhone и других устройствах. Об этом пишет mind со ссылкой на Bloomberg .

Фото: flickr.com

Что известно о нарушениях

Было доказано, что Apple нарушила пять патентов на технологию Optis Wireless Technology.

Сумма, установленная в $506,2 млн, может быть увеличена, поскольку присяжные признали, что техногигант намеренно нарушил патенты. Это позволяет суду утроить размер штрафа.

Optis и ее партнеры по делу, Panoptis Patent Management и Unwired Planet LLC, утверждают, что смартфоны, смарт-часы и планшеты Apple , работающие со стандартом сотовой связи LTE , используют эту технологию. Apple , которая утверждает, что патенты недействительны, пообещала обжаловать решение.