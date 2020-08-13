Apple обязали выплатить более полумиллиарда долларов за патенты 4G
Суд Техаса обязал Apple выплатить полмиллиарда долларов за использование патентов 4G в iPhone и других устройствах. Об этом пишет mind со ссылкой на
Что известно о нарушениях
Было доказано, что Apple нарушила пять патентов на технологию Optis Wireless Technology.
Сумма, установленная в $506,2 млн, может быть увеличена, поскольку присяжные признали, что техногигант намеренно нарушил патенты. Это позволяет суду утроить размер штрафа.
Optis и ее партнеры по делу, Panoptis Patent Management и Unwired Planet LLC, утверждают, что смартфоны, смарт-часы и планшеты Apple, работающие со стандартом сотовой связи LTE, используют эту технологию. Apple, которая утверждает, что патенты недействительны, пообещала обжаловать решение.
«Такие судебные иски компаний, которые накапливают патенты для преследования отрасли, служат только для подавления инноваций и нанесения ущерба потребителям», – раскритиковала Apple и назвала Optis Wireless Technology «патентным троллем».