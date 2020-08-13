Motorola намекнула на анонс гибкой раскладушки Razr второго поколения 9 сентября

Компания Motorola опубликовала тизер одного из своих готовящихся к выпуску флагманских смартфонов. Вероятно, речь идёт о втором поколении складного аппарата Razr, который будет анонсирован 9 сентября и получит поддержку сетей 5G.

Motorola намекнула на анонс гибкой раскладушки Razr второго поколения 9 сентября

theverge.com

Короткий ролик (см. ниже) не содержит информации о модели. Но в нём используется тот же шрифт, что и в приглашении на презентацию первого поколения. По слухам, обновлённый Razr 5G будет оснащён 6,2-дюймовым дисплеем, 48-мегапиксельной камерой, 8 Гбайт оперативной памяти и 256-гигабайтным встроенным накопителем. «Сердцем» новинки станет процессор Qualcomm Snapdragon 765, а источником питания — аккумулятор ёмкостью 2845 мА·ч.

Первую попытку воскресить некогда легендарную «раскладушку» в новом формате Motorola предприняла в ноябре 2019 года. Анонс Motorola Razr 2019 состоялся в ноябре, но в продажу смартфон поступил только в феврале 2020 года. Успеха аппарат не добился. Низкий потребительский спрос был обусловлен целым «букетом» недостатков — высокой ценой ($1500), малым временем автономной работы, плохой камерой, скрипучим шарниром и неровной поверхностью основного экрана в месте расположения этого шарнира. 9 сентября станет ясно, смогла ли Motorola исправить все недочёты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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