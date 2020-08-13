Суд США запретил властям взимать с операторов слишком большую плату за установку 5G-оборудования

Суд США запретил властям взимать с операторов слишком большую плату за установку 5G-оборудования

Федеральный апелляционный суд США поддержал решение Федеральной комиссии по связи США (FCC) от 2018 года об ограничении платы, которую могут взимать с операторов беспроводной связи городские власти за развёртывание «малых сот» для сетей 5G.

Постановление апелляционного суда 9-го округа США в Сан-Франциско касается трёх приказов FCC, вышедших в 2018 году с целью ускорения развертывания сетей 5G, несмотря на возражения со стороны властей ряда городов США.

Этими приказами FCC ограничиваются возможности местных органов власти по регулированию деятельности провайдеров телекоммуникационных услуг. Также ими вынесен запрет на дискриминацию владельцами и операторами коммунальных опор провайдеров сервисов 5G и услуг широкополосной передачи данных, и на препятствование им в доступе к опорам.

Апелляционный суд оставил в силе приказы комиссии, за исключением положения, касающегося полномочий местных органов власти в отношении соблюдения эстетических норм.

Это решение является крупной победой операторов беспроводной связи, таких как AT&T Inc, Verizon Communications Inc и T-Mobile US Inc. В 2018 году оператор AT&T заявил, что чрезмерные сборы, которые пытается ввести Портленд (штат Орегон), не позволяют ему разворачивать в городе малые соты 5G.

Председатель FCC Аджит Пай (Ajit Pai) назвал решение суда «крупной победой» комиссии и американских потребителей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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