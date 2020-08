Суд США запретил властям взимать с операторов слишком большую плату за установку 5G-оборудования

Федеральный апелляционный суд США поддержал решение Федеральной комиссии по связи США (FCC) от 2018 года об ограничении платы, которую могут взимать с операторов беспроводной связи городские власти за развёртывание «малых сот» для сетей 5G.

Постановление апелляционного суда 9-го округа США в Сан-Франциско касается трёх приказов FCC, вышедших в 2018 году с целью ускорения развертывания сетей 5G, несмотря на возражения со стороны властей ряда городов США .

Этими приказами FCC ограничиваются возможности местных органов власти по регулированию деятельности провайдеров телекоммуникационных услуг. Также ими вынесен запрет на дискриминацию владельцами и операторами коммунальных опор провайдеров сервисов 5G и услуг широкополосной передачи данных, и на препятствование им в доступе к опорам.

Апелляционный суд оставил в силе приказы комиссии, за исключением положения, касающегося полномочий местных органов власти в отношении соблюдения эстетических норм.

Это решение является крупной победой операторов беспроводной связи, таких как AT&T Inc, Verizon Communications Inc и T-Mobile US Inc. В 2018 году оператор AT&T заявил, что чрезмерные сборы, которые пытается ввести Портленд (штат Орегон), не позволяют ему разворачивать в городе малые соты 5G.

Председатель FCC Аджит Пай (Ajit Pai) назвал решение суда «крупной победой» комиссии и американских потребителей.