Мобильные операторы подключили 4G для полумиллиона украинцев за месяц

В июле к сети 4G подключены 1999 населенных пунктов. В результате более 434 тысяч украинцев получили 4G-связь впервые. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Мобильные операторы подключили 4G для полумиллиона украинцев за месяц
Фото: thedigital.gov.ua

Всего по состоянию на начало августа к 4G подключены 17585 населенных пунктов по всей Украине.

Отмечается, что мобильные операторы удачно провели первую очередь рефарминга (перераспределения) частот, договорились о совместном использовании оборудования и начали оказывать услуги.

Где заработал 4G

В июле операторы начали построение сетей 4G в диапазоне 900 МГц из западных областей. Воспользоваться услугами можно уже в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской областях.

Кто на очереди

В ближайшее время операторы будут подключать еще четыре области — Черновицкую, Хмельницкую, Житомирскую, Винницкую.

К концу года подключение пойдет таким путем: Одесская, Киевская, Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская области.

Напомним

5 марта три оператора мобильной связи Украины «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell запустили 4G-интернет на первой станции киевского метрополитена — Академгородке.

12 марта Киевская городская рада приняла решение, которое позволяет мобильным операторам устанавливать передатчики для 4G интернета в метрополитене. Таким образом, 4G интернет в метро может появиться до конца 2020 года.

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