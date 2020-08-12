Xiaomi представила дешёвый флагман Redmi K30 Ultra: 120-Гц экран и 5G-чипсет Dimensity 1000+

Xiaomi провела долгожданное мероприятие, посвящённое десятилетию компании. На нём были официально представлены долгожданный флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra и более доступный, но не менее интересный Redmi K30 Ultra. Новинка, выпущенная под брендом Redmi, внешне не отличается от модели K30 Pro, однако обновлённая начинка стоит внимания.

Xiaomi представила дешёвый флагман Redmi K30 Ultra: 120-Гц экран и 5G-чипсет Dimensity 1000+

gizmochina.com

Redmi K30 Ultra может похвастаться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем производства Samsung с разрешением Full HD+. Экран обладает потрясающей яркостью на уровне 100 кд/м2 и контрастностью 5 000 000:1. Дисплей выгодно выделяется 100 % охватом цветовой гаммы DCI-P3 и поддержкой HDR10+. Частота обновления экрана смартфона составляет 120 Гц, а скорость опроса сенсорного слоя равна 240 Гц, что обеспечивает высокую плавность изображения и отзывчивость в играх. Дисплей полностью лишён каких-либо вырезов благодаря использованию выдвижной фронтальной камеры.

Xiaomi представила дешёвый флагман Redmi K30 Ultra: 120-Гц экран и 5G-чипсет Dimensity 1000+

gizmochina.com

В качестве аппаратной платформы применяется высокопроизводительный чипсет MediaTek Dimensity 1000+ 5G, который является флагманским решением тайваньского чипмейкера. Процессор построен по нормам 7-нм техпроцесса и содержит новейшие вычислительные ядра Cortex-A77 и GPU Mali-G77. В синтетическом тесте AnTuTu данный чип набирает более 530 000 баллов. Кроме того, смартфон может похвастаться использованием производительного шестиядерного нейронного процессора, предназначенного для обработки задач искусственного интеллекта. Благодаря этому, Redmi K30 Ultra занял первое место в рейтинге производительности ИИ ETH Zurich AI-Benchmark.

Устройство использует технологии Hyper Engine 2.0 и Game Turbo, повышающие производительность смартфона в режиме игры. Геймеров также обрадует комбинированная графено-графитовая система охлаждения, которая позволит устройству не перегреваться даже в многочасовых виртуальных схватках.

Основная камера Redmi K30 Ultra представлена четырьмя датчиками. Основной сенсор имеет разрешение 64 Мп. Он дополнен 13-Мп сверхширокоугольной камерой, 5-Мп сенсором для макросъёмки и 2-Мп датчиком глубины. Интересной особенностью устройства является функция Audio Zoom, которая, благодаря использованию трёх микрофонов, позволяет «увеличивать» звук при съёмке видео вместе с изображением. Другими словами, даже при съёмке отдалённых объектов смартфон способен качественно и чётко записывать исходящие от них звуки.

Xiaomi представила дешёвый флагман Redmi K30 Ultra: 120-Гц экран и 5G-чипсет Dimensity 1000+

gizmochina.com

Устройство оснащается довольно ёмкой батареей на 4500 мА·ч, позволяющей ему проработать полный день без необходимости подзарядки. Смартфон оснащён NFC-модулем, позволяющим совершать бесконтактную оплату и инфракрасным портом. Redmi K30 Ultra доступен в белом чёрном и зелёном цветах. Самая доступная версия устройства, оснащённая 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти, стоит $287. Максимальная комплектация, включающая 8 Гбайт ОЗУ и 512-Гбайт накопитель, обойдётся в $388.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
iPhone 12 получит поддержку китайской навигационной системы BeidouiPhone 12 получит поддержку китайской навигационной системы Beidou
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 построен на процессоре Snapdragon 865 PlusГибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 построен на процессоре Snapdragon 865 Plus
Глобальный рынок планшетов во втором квартале взлетел на четвертьГлобальный рынок планшетов во втором квартале взлетел на четверть
Интернет-провайдер Интертелеком прекращает работу в девяти областях УкраиныИнтернет-провайдер Интертелеком прекращает работу в девяти областях Украины
R.I.P. Kirin: смартфон Mate 40 станет последним флагманом Huawei с фирменным процессоромR.I.P. Kirin: смартфон Mate 40 станет последним флагманом Huawei с фирменным процессором
Блок рекламы


Похожие новости
Подэкранный сканер отпечатков пальцев смогли использовать как камеруПодэкранный сканер отпечатков пальцев смогли использовать как камеру
Xiaomi Mi 10 Ultra «засветился» в GeekBench с 16 Гбайт ОЗУ незадолго до анонсаXiaomi Mi 10 Ultra «засветился» в GeekBench с 16 Гбайт ОЗУ незадолго до анонса
Недорогой смартфон Vivo Y1s оснащён чипом MediaTek Helio P35 и экраном HD+Недорогой смартфон Vivo Y1s оснащён чипом MediaTek Helio P35 и экраном HD+
Раскрыты конфигурации и цвета смартфонов-флагманов Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 UltraРаскрыты конфигурации и цвета смартфонов-флагманов Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra
Теперь уже точно — Xiaomi Mi Mix Alpha не выйдет на рынокТеперь уже точно — Xiaomi Mi Mix Alpha не выйдет на рынок
Xiaomi Mi 10 Ultra может стать первым в мире смартфоном с подэкранной селфи-камеройXiaomi Mi 10 Ultra может стать первым в мире смартфоном с подэкранной селфи-камерой
R.I.P. Kirin: смартфон Mate 40 станет последним флагманом Huawei с фирменным процессоромR.I.P. Kirin: смартфон Mate 40 станет последним флагманом Huawei с фирменным процессором
Вторая попытка: Samsung показала гибкий смартфон Galaxy Z Fold 2 с более крупными экранамиВторая попытка: Samsung показала гибкий смартфон Galaxy Z Fold 2 с более крупными экранами
Производитель смартфонов Xiaomi придумал аппарат с экраном-обёрткой и тройной выдвижной камеройПроизводитель смартфонов Xiaomi придумал аппарат с экраном-обёрткой и тройной выдвижной камерой
Google представила технологию беспроводной передачи файлов Nearby Share — аналог AirDrop для AndroidGoogle представила технологию беспроводной передачи файлов Nearby Share — аналог AirDrop для Android
Последние новости
Подгружаем последние новости