Xiaomi представила дешёвый флагман Redmi K30 Ultra: 120-Гц экран и 5G-чипсет Dimensity 1000+

Xiaomi провела долгожданное мероприятие, посвящённое десятилетию компании. На нём были официально представлены долгожданный флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra и более доступный, но не менее интересный Redmi K30 Ultra. Новинка, выпущенная под брендом Redmi, внешне не отличается от модели K30 Pro, однако обновлённая начинка стоит внимания.

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Redmi K30 Ultra может похвастаться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем производства Samsung с разрешением Full HD+. Экран обладает потрясающей яркостью на уровне 100 кд/м2 и контрастностью 5 000 000:1. Дисплей выгодно выделяется 100 % охватом цветовой гаммы DCI-P3 и поддержкой HDR10+. Частота обновления экрана смартфона составляет 120 Гц, а скорость опроса сенсорного слоя равна 240 Гц, что обеспечивает высокую плавность изображения и отзывчивость в играх. Дисплей полностью лишён каких-либо вырезов благодаря использованию выдвижной фронтальной камеры.

gizmochina.com

В качестве аппаратной платформы применяется высокопроизводительный чипсет MediaTek Dimensity 1000+ 5G, который является флагманским решением тайваньского чипмейкера. Процессор построен по нормам 7-нм техпроцесса и содержит новейшие вычислительные ядра Cortex-A77 и GPU Mali-G77. В синтетическом тесте AnTuTu данный чип набирает более 530 000 баллов. Кроме того, смартфон может похвастаться использованием производительного шестиядерного нейронного процессора, предназначенного для обработки задач искусственного интеллекта. Благодаря этому, Redmi K30 Ultra занял первое место в рейтинге производительности ИИ ETH Zurich AI-Benchmark.

Устройство использует технологии Hyper Engine 2.0 и Game Turbo, повышающие производительность смартфона в режиме игры. Геймеров также обрадует комбинированная графено-графитовая система охлаждения, которая позволит устройству не перегреваться даже в многочасовых виртуальных схватках.

Основная камера Redmi K30 Ultra представлена четырьмя датчиками. Основной сенсор имеет разрешение 64 Мп. Он дополнен 13-Мп сверхширокоугольной камерой, 5-Мп сенсором для макросъёмки и 2-Мп датчиком глубины. Интересной особенностью устройства является функция Audio Zoom, которая, благодаря использованию трёх микрофонов, позволяет «увеличивать» звук при съёмке видео вместе с изображением. Другими словами, даже при съёмке отдалённых объектов смартфон способен качественно и чётко записывать исходящие от них звуки.

gizmochina.com

Устройство оснащается довольно ёмкой батареей на 4500 мА·ч, позволяющей ему проработать полный день без необходимости подзарядки. Смартфон оснащён NFC-модулем, позволяющим совершать бесконтактную оплату и инфракрасным портом. Redmi K30 Ultra доступен в белом чёрном и зелёном цветах. Самая доступная версия устройства, оснащённая 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти, стоит $287. Максимальная комплектация, включающая 8 Гбайт ОЗУ и 512-Гбайт накопитель, обойдётся в $388.



