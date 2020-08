Подэкранный сканер отпечатков пальцев смогли использовать как камеру

Разрешение картинки весьма скромное и разглядеть на изображении что-то навряд ли получится, но «сырой» сигнал доступен для обработки. Первое упоминание о находке было опубликовано пользователем ntelas46 на крупнейшем в сети форуме Reddit в разделе, посвященном бренду Xiaomi. Комментируя данное открытие главный редактор известного IT-издания XDA-Developers Мишал Рахман (Mishaal Rahman) высказал озабоченность. По его мнению, производители не должны оставлять такие «лазейки» в массовых версиях прошивок, так как это может быть потенциальной угрозой безопасности.

A Redditor found a hidden activity on a Xiaomi phone that lets you see the raw feed from Goodix's optical under-display fingerprint scanner.https://t.co/RKpjDTdgzG

OEMs really shouldn't be leaving these debug apps in production builds… pic.twitter.com/fnEpvPZtol

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 10, 2020