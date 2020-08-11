Xiaomi Mi 10 Ultra «засветился» в GeekBench с 16 Гбайт ОЗУ незадолго до анонса

Xiaomi Mi 10 Ultra «засветился» в GeekBench с 16 Гбайт ОЗУ незадолго до анонса

Остаётся совсем немного времени до официальной презентации флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra: аппарат дебютирует уже завтра, 11 августа. Между тем новинка прошла тест в популярном бенчмарке GeekBench, который говорит об очень высокой производительности.

Устройство имеет шифр M2007J1SC. Основа — процессор Snapdragon 865 Plus. Это изделие объединяет одно ядро Kryo 585 Prime с тактовой частотой до 3,1 ГГц, три ядра Kryo 585 Gold с частотой 2,42 ГГц, а также четыре ядра Kryo 585 Silver с частотой 1,8 ГГц. Обработка графики — задача контроллера Adreno 650.

В составе нового смартфона чип Snapdragon 865 Plus работает в тандеме с 16 Гбайт оперативной памяти. Результат в одноядерном тесте составил 901 балл, в многоядерном — 3275 баллов.

Xiaomi Mi 10 Ultra «засветился» в GeekBench с 16 Гбайт ОЗУ незадолго до анонса

По имеющейся информации аппарат оснащен 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Ходят слухи, что Xiaomi Mi 10 Ultra может стать первым в мире смартфоном с подэкранной селфи-камерой.

GeekBench говорит об использовании операционной системы Android 10. Предполагается, что в оснащение войдёт флеш-накопитель вместимостью до 512 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой 120-ваттной подзарядки и 55-ваттной беспроводной подзарядки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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