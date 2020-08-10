Недорогой смартфон Vivo Y1s оснащён чипом MediaTek Helio P35 и экраном HD+

Китайская компания Vivo выпустила смартфон начального уровня с обозначением Y1s: аппарат использует операционную систему Funtouch OS 10.5 (на основе Android 10) и процессор MediaTek.

Новинка получила 6,22-дюймовый дисплей HD+ IPS с разрешением 1520 ? 720 точек. В верхней части экрана имеется небольшой каплевидный вырез под одинарную фронтальную камеру с 5-мегапиксельным сенсором.

Задействован чип Helio P35 (MT6765). Он объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический контроллер IMG PowerVR GE8320.

В арсенале смартфона — 2/3 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт, слот для карты microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth 5.0, порт Micro-USB, приёмник GPS/ГЛОНАСС. Сзади располагается одинарная 13-мегапиксельная камера со вспышкой.

Аппарат имеет размеры 155,11 ? 75,09 ? 8,28 мм и весит 161 г. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4030 мА·ч.

Доступны цветовые исполнения Aurora Blue и Olive Black. Приобрести модель Vivo Y1s можно по ориентировочной цене 110 долларов США .



