Раскрыты конфигурации и цвета смартфонов-флагманов Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra

Раскрыты конфигурации и цвета смартфонов-флагманов Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra

Как мы уже знаем, 11 августа китайская Xiaomi представит флагманские смартфоны Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra, выпуск которых будет приурочен к десятилетнему юбилею компании. Сетевые источники обнародовали новые данные об оснащении этих аппаратов и их цветовых исполнениях.

На сегодня известно, что модель Xiaomi Mi 10 Ultra будет нести на борту процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus с тактовой частотой до 3,09 ГГц, модем 5G, 6,67-дюймовый дисплей AMOLED формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой 120-ваттной подзарядки.

Новинка может стать первым в мире смартфоном с подэкранной фронтальной камерой. Сзади расположится четверная камера со 120-кратным зумом.

Раскрыты конфигурации и цвета смартфонов-флагманов Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra

Итак, сообщается, что устройство выйдет в исполнениях Ceramic Black (керамический чёрный), Bright Silver (яркий серебристый) и Transparent Edition (псевдопрозрачный). Готовятся следующие модификации Xiaomi Mi 10 Ultra:

  • 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт;
  • 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт;
  • 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт;
  • 16 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 512 Гбайт.

Что касается смартфона Redmi K30 Ultra, то его предполагаемое оснащение таково: процессор MediaTek Dimensity 1000+ с модемом 5G, экран с диагональю 6,67 дюйма, 20-мегапиксельная фронтальная камера, четверная тыльная камера в конфигурации 64+13+5+2 млн пикселей и аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч.

Аппарат будет предлагаться в белом, чёрном и салатовом цветовых исполнениях в следующих модификациях:

  • 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт;
  • 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт;
  • 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 512 Гбайт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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