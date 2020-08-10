iPhone 12 получит поддержку китайской навигационной системы Beidou

iPhone 12 получит поддержку китайской навигационной системы Beidou

Вероятно, на данный момент среди всего многообразия продающихся в Китае смартфонов только аппараты компании Apple не поддерживают китайскую спутниковую навигационную систему Beidou. Однако уже скоро это может измениться. По сообщениям сетевых источников, смартфоны iPhone 12, запуск которых должен состояться этой осенью, получат поддержку Beidou.

В сообщении говорится о том, что в настоящее время специалисты Apple заняты отладкой смартфонов iPhone, в том числе тестированием совместимости новых моделей с системой Beidou. Однако официальных заявлений Apple по данному вопросу не было. Ожидается, что о поддержке китайской навигационной системы будет объявлено после запуска iPhone 12. Если это действительно так, то новые смартфоны Apple станут ещё более привлекательными для китайских покупателей. Реализация поддержки Beidou в iPhone 12 может говорить о том, что для Apple рынок Поднебесной является одним из важнейших.

В настоящее время в мире существует четыре глобальные спутниковые навигационные системы. Речь идёт об американской GPS, роSSийской ГЛОНАСС, европейской Galileo и китайской Beidou. Несмотря на то, что система Beidou похожа аналоги, для взаимодействия с ней недостаточно просто установить соответствующее приложение. В смартфоне должен присутствовать специальный чип, совместимый с Beidou. Поэтому Apple необходимо провести тестирование совместимости новых устройств с навигационной системой, если компания действительно хочет сделать свои смартфоны более привлекательными на рынке Китая.

По данным пресс-службы Beidou, китайская навигационная система отличается высокой точностью позиционирования и быстрой синхронизацией. Уже сейчас она применяется во многих сферах деятельности и охватывает более 200 стран и регионов мира.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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