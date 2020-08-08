Xiaomi Mi 10 Ultra может стать первым в мире смартфоном с подэкранной селфи-камерой

Xiaomi Mi 10 Ultra может стать первым в мире смартфоном с подэкранной селфи-камерой

Накануне стало известно, что флагманский смартфон Xiaomi, анонс которого состоится 11 августа в рамках виртуальной презентации, получит имя Mi 10 Ultra. А теперь интернет-источники распространили информацию о том, чем новинка сможет удивить пользователей.

Популярный блогер Ice Universe (@UniverseIce) заявил, что «Xiaomi Mi 10 Ultra шокирует мир». В то же время Росс Янг (Ross Young), основатель и исполнительный директор Display Supply Chain Consultants (DSCC), добавил, что новинка станет первым в мире коммерческим смартфоном, оснащённым подэкранной фронтальной камерой.

Отмечается также, что объёмы производства Mi 10 Ultra будут относительно небольшими. Xiaomi якобы планирует использовать аппарат преимущественно для демонстрации новой технологии интеграции селфи-камеры в смартфоны.

Xiaomi Mi 10 Ultra может стать первым в мире смартфоном с подэкранной селфи-камерой

Новинке приписывают наличие процессора Snapdragon 865 Plus с тактовой частотой до 3,09 ГГц, модема 5G, 6,67-дюймового дисплея AMOLED формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и аккумулятора ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой 120-ваттной подзарядки и 55-ваттной беспроводной подзарядки. Объём оперативной памяти составит 8, 12 и 16 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 256 и 512 Гбайт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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