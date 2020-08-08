R.I.P. Kirin: смартфон Mate 40 станет последним флагманом Huawei с фирменным процессором

Юй Чэндун (Yu Chengdong), генеральный директор Huawei Consumer Business, по сообщениям сетевых источников, сообщил о сворачивании производства фирменных процессоров HiSilicon Kirin для смартфонов.

Причина такого решения — жёсткие санкции со стороны Соединённых Штатов. Они не позволяют Huawei пользоваться услугами контрактных производителей, применяющих американские технологии. А это значит, что Huawei больше не сможет заказывать выпуск чипов Kirin у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Ходили слухи, что Huawei может попытаться перевести производство процессоров Kirin на мощности китайского предприятия Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Но, похоже, данная инициатива успехом не увенчалась.

Как заявил господин Чэндун, производство процессоров Kirin будет свёрнуто после 15 сентября. До этой даты TSMC сможет отгружать чипы серии Kirin 1000 для флагманских смартфонов Huawei Mate 40 в соответствии с ранее заключёнными контрактами. Дебют самих 5-нм процессоров Kirin 1000 ожидается 5 сентября в ходе выставки бытовой электроники IFA (Internationale Funkausstellung).

Таким образом, в текущих условиях аппараты семейства Mate 40 станут последними смартфонами высшего сегмента, построенными на фирменных чипах Kirin. Более того, за пределами Китая эти устройства могут и вовсе поставляться с процессорами MediaTek.



