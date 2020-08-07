Huawei в смартфоны почти забытую “функцию-визитку” бюджетных устройств

Huawei в смартфоны почти забытую “функцию-визитку” бюджетных устройств

До недавнего времени обычное коротковолновое радиовещание поддерживалось практически каждым недорогим кнопочным телефоном и смартфоном нижнего ценового диапазона. Однако в последние год-два производители потихоньку начали от этого функционала отказываться. Пионером в данном процессе выступил китайский гигант индустрии Huawei, убравший из своей фирменной оболочки Android EMUI 9 штатное приложение «FM-радио» (на некоторых устройствах оно сохранилось до десятой версии прошивки).

Не сказать чтобы это вызвало народное негодование, но некоторое количество пользователей возмутилось и стало вопрошать на официальном форуме, за что с ними так поступают. Представители бренда ответили, мол, функция не самая популярная, так что мы ее убрали — пользуйтесь онлайн-радио, оно и популярнее и круче, скачать можно в AppGallery. На том, казалось, история и закончилась: в EMUI 10/10.1 радио не было уже практически ни в одном устройстве Huawei.

Однако, как пишет интернет-портал PiunikaWeb, по какой-то причине разработчики Huawei передумали. Может, активные пользователи «додавили», а может маркетологи пересчитали стратегию — в общем, непонятно. Известно только, что в EMUI 11 FM-радио снова вернется. В качестве подтверждения этих слов издание ссылается на пост в китайской социальной сети Weibo за авторством аккаунта Digital Fun Sharing, который поделился скриншотом списка штатных приложений в предварительной версии грядущей фирменной прошивки.

Пока что неясно, какие именно модели смогут ловить «обычное» радио. Как известно, одного лишь соответствующего программного обеспечения недостаточно. Устройство должно иметь необходимую для использования проводной гарнитуры в качестве антенны электронную начинку. Либо встроенную антенну, но в современных смартфонах внутри и так все очень тесно, а она занимает немало места.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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