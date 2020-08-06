Интернет-провайдер Интертелеком прекращает работу в девяти областях Украины

С первого сентября Интертелеком ограничит предоставление услуг в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«На сегодняшний день компания Интертелеком своевременно выполнила все обязательства по проведению радиочастотного рефарминга, связанного с освобождением своего радиочастотного ресурса для внедрения стандарта связи E-GSM и запуска проекта LTE-900 другими операторами мобильной связи», — говорится в сообщении.

Интертелеком искал инвестора для развертывания сетей LTE (т.н. стандарт 4G). Но «… затянувшаяся ситуация с карантинными ограничениями, … не позволила достичь договоренности с заинтересованными инвесторами и вовремя оплатить стоимость лицензии на использование технологии LTE », — объясняет компания.

Интертелеком вынужден пересмотреть свои стратегию развития. В частности, отказаться от части радиочастотного спектра и сконцентрироваться на регионах с большой концентрацией абонентской аудитории.

Заявка на переоформления радиочастотного ресурса компании уже направлена Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Что такое LTE

Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов. Он основан на сетевых технологиях GSM/EDGE UMTS/HSPA.

LTE является естественным обновлением для операторов с сетью GSM/UMTS и CDMA2000.