В Австралии разработали «паучий Shazam» для распознавания ядовитых арахнидов

В Австралии разработали «паучий Shazam» для распознавания ядовитых арахнидов

Австралийский программисты Ник и Мюррей Скарcы разработали приложение Critterpedia для распознавания пауков. Об этом пишет Cnet. Сервис призван облегчить жизнь людей, которым сложно узнавать опасных арахнидов, которых в стране более 2 тысяч видов.

Приложение работает на основе искусственного интеллекта, который создавался при сотрудничестве с Австралийским национальным учёным агентством (CSIRO). Сейчас сервис находится на стадии бета-тестирования, потому что ИИ требуются тысячи различных фотографий арахнидов, чтобы точно их распознавать. По словам руководителя проекта Мэтта Адкока, различия некоторых видов могут быть достаточно тонкими.

Судя по всему, сервис не сможет справиться со своей задачей без австралийцев. В связи с этим, разработчики попросили тестеров присылать как можно больше снимков пауков, чтобы приложение могло распознавать их безошибочно.

«Используя революционные передовые технологии Critteripedia может помочь людям глубже понять дикую природу. Сервис предоставляет инструменты и опыт, которые нужны для хорошего образования и позитивных перемен», — заявил гендиректор и соучредитель Critteripedia Ник Скарс.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
MNP в Украине. Мобильные операторы выступили за идентификацию абонентаMNP в Украине. Мобильные операторы выступили за идентификацию абонента
Глобальный рынок планшетов во втором квартале взлетел на четвертьГлобальный рынок планшетов во втором квартале взлетел на четверть
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 5G предстал во всей красе на высококачественных изображенияхГибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 5G предстал во всей красе на высококачественных изображениях
Прогноз блогера совпал с датой анонса Pixel 4a, указанной Google в тизереПрогноз блогера совпал с датой анонса Pixel 4a, указанной Google в тизере
Смартфоны Samsung Galaxy Note 20 красуются в защитных чехлахСмартфоны Samsung Galaxy Note 20 красуются в защитных чехлах
Блок рекламы


Похожие новости
Apple купила приложение для распознавания музыки ShazamApple купила приложение для распознавания музыки Shazam
OnePlus 6T получит систему 3D-распознавания лица и сверхбыструю зарядкуOnePlus 6T получит систему 3D-распознавания лица и сверхбыструю зарядку
Apple оштрафовали в Австралии на $6,7 млн за введение в заблуждение пользователейApple оштрафовали в Австралии на $6,7 млн за введение в заблуждение пользователей
Функция распознавания лица не сработала на презентации нового iPhone XФункция распознавания лица не сработала на презентации нового iPhone X
В Сингапуре разработали приложение, для антитеррористического оповещения населенияВ Сингапуре разработали приложение, для антитеррористического оповещения населения
В Швейцарии разработали самый безопасный мобильный телефонВ Швейцарии разработали самый безопасный мобильный телефон
Украинцы разработали навигатор с учетом плохих дорогУкраинцы разработали навигатор с учетом плохих дорог
В США разработали собачий смартфон-ошейникВ США разработали собачий смартфон-ошейник
В Украине разработали «умные» часы (ВИДЕО)В Украине разработали «умные» часы (ВИДЕО)
Apple проиграла спор о патенте на технологию распознавания речиApple проиграла спор о патенте на технологию распознавания речи
Последние новости
Подгружаем последние новости