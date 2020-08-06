В Австралии разработали «паучий Shazam» для распознавания ядовитых арахнидов

Австралийский программисты Ник и Мюррей Скарcы разработали приложение Critterpedia для распознавания пауков. Об этом пишет Cnet. Сервис призван облегчить жизнь людей, которым сложно узнавать опасных арахнидов, которых в стране более 2 тысяч видов.

Приложение работает на основе искусственного интеллекта, который создавался при сотрудничестве с Австралийским национальным учёным агентством (CSIRO). Сейчас сервис находится на стадии бета-тестирования, потому что ИИ требуются тысячи различных фотографий арахнидов, чтобы точно их распознавать. По словам руководителя проекта Мэтта Адкока, различия некоторых видов могут быть достаточно тонкими.

Судя по всему, сервис не сможет справиться со своей задачей без австралийцев. В связи с этим, разработчики попросили тестеров присылать как можно больше снимков пауков, чтобы приложение могло распознавать их безошибочно.

«Используя революционные передовые технологии Critteripedia может помочь людям глубже понять дикую природу. Сервис предоставляет инструменты и опыт, которые нужны для хорошего образования и позитивных перемен», — заявил гендиректор и соучредитель Critteripedia Ник Скарс.



