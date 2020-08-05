Производитель смартфонов Xiaomi придумал аппарат с экраном-обёрткой и тройной выдвижной камерой

Производитель смартфонов Xiaomi придумал аппарат с экраном-обёрткой и тройной выдвижной камерой

Контрактный производитель смартфонов Wingtech, выпускающий устройства в том числе по заказам Xiaomi, предложил аппарат с весьма необычной конструкцией.

Информация о разработке опубликована на сайтах Китайской ассоциации интеллектуальной собственности (CNIPA) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Речь идёт о смартфоне, у которого безрамочный дисплей опоясывает практически весь корпус. Эта панель закрывает фронтальную, одну из боковых и тыльную части. Таким образом, полезная площадь сенсорной панели возрастает более чем в два раза по сравнению с обычными устройствами в формате моноблока.

Производитель смартфонов Xiaomi придумал аппарат с экраном-обёрткой и тройной выдвижной камерой

Ещё одна особенность аппарата Wingtech — выдвижная многомодульная камера, прячущаяся в верхней части устройства. Этот блок объединит три датчика изображения и вспышку. Использовать его владельцы смогут в качестве основной и селфи-камеры.

Отмечается также, что кнопка включения/выключения питания, слот для SIM-карты, порт USB Type-C и решётка динамика находятся в нижней части корпуса.

Производитель смартфонов Xiaomi придумал аппарат с экраном-обёрткой и тройной выдвижной камерой

Пока не ясно, появится ли подобный смартфон на коммерческом рынке. Не исключено, что в будущем аппарат с такой конструкцией будет выпущен компанией Xiaomi, у которой уже есть модель Mi Mix Alpha с экраном-обёрткой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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