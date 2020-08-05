Google представила технологию беспроводной передачи файлов Nearby Share — аналог AirDrop для Android

Google представила технологию беспроводной передачи файлов Nearby Share — аналог AirDrop для Android

Компания Google начала внедрение Nearby Share — новой технологии для Android-смартфонов, которая позволяет делиться фотографиями, файлами, ссылками и прочим контентом с другими пользователями Android-смартфонов, находящихся рядом. Принцип работы технологии очень похож на функцию AirDrop от компании Apple, которую она использует в своих смартфонах iPhone, компьютерах Mac и планшетах iPad.

Apple представила функцию AirDrop ещё в 2011 году, поэтому Google в данном случае является в числе догоняющих. Nearby Share очень удобна, если пользователю необходимо поделиться файлом большого размера или сразу несколькими файлами с тем, кто находятся рядом. Теперь для этого не нужно использовать сторонние средства и сервисы, вроде того же облачного хранилища.

Google представила технологию беспроводной передачи файлов Nearby Share — аналог AirDrop для Android

На данный момент новый инструмент поддерживается только на Android-смартфонах компании Samsung, а также устройствах Google Pixel, начиная с тех моделей, что работают под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. В ближайшие недели компания собирается добавить поддержку Nearby Share для всех устройств на базе Android.

Google представила технологию беспроводной передачи файлов Nearby Share — аналог AirDrop для Android

Для использования функции достаточно выбрать нужный контент, потянуть нижнюю часть экрана вверх и в появившемся окне выбрать инструмент Nearby Share.

Поделиться выбранными файлами можно с любым рядом находящимся владельцем Android-устройства. Для передачи файлов функция сама выберет доступный и наиболее оптимальный протокол беспроводной связи, будь то Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC или Wi-Fi. Тому, кому отправляются файлы, достаточно лишь нажать кнопку «Принять». Google отмечает, что файлы можно передавать анонимно. Также функцию можно отключить в настройках, если нет желания принимать файлы от незнакомых людей.

Google представила технологию беспроводной передачи файлов Nearby Share — аналог AirDrop для Android

Компания добавляет, что поддержка Nearby Share в ближайшие месяцы появится у ноутбуков Chromebook, работающих под управлением операционной системы Chrome OS. Она также будет работать аналогично AirDrop, которая позволяет быстро передавать файлы между iPhone и компьютерами Mac.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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