Глобальный рынок планшетов во втором квартале взлетел на четверть

Глобальный рынок планшетов во втором квартале взлетел на четверть

По данным аналитической компании Canalys, во втором квартале 2020 года глобальные поставки планшетных компьютеров составили 37,5 млн единиц, что на 26 % больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что в последние годы рынок планшетов неуклонно снижался, пандемия коронавируса способствовала возобновлению спроса, поскольку людям требовались устройства данной категории для удалённой работы, учёбы и отдыха.

Все пять крупнейших производителей планшетов выиграли от роста спроса на потребительском рынке. Apple, являющаяся лидером направления, увеличила поставки iPad почти на 20 %, отгрузив более 14 млн устройств, что является рекордным достижением для второго квартала. Южнокорейская компания Samsung увеличила объём поставок на 39,2 % до примерно 7 млн устройств.

Третье место заняла китайская компания Huawei с ростом поставок в годовом исчислении на уровне 45 %, добиться чего удалось во многом благодаря особенно сильным показателям в Западной Европе. Следом идёт американская компания Amazon, нарастившая объём поставок в квартале на 37,1 %. Замыкает пятёрку Lenovo, являющаяся лидером на мировом рынке ПК. В отчётном периоде она стала самым быстрорастущим производителем планшетов, увеличив объём поставок на 52,9 % по сравнению со вторым кварталом прошло года.

Глобальный рынок планшетов во втором квартале взлетел на четверть

Аналитики Canalys отмечают, что главным фактором роста направления стала необходимая самоизоляция, обусловленная пандемией коронавируса. Люди по всему миру были вынуждены работать и обучаться удалённо, что и привело к увеличению спроса на планшеты, поскольку они более выгодны и мобильны по сравнению с компьютерами, но также подходят для взаимодействия с цифровым контентом.

Также отмечается, что важным фактором роста стала проводимая поставщиками и ретейлерами маркетинговая политика в отношении планшетов. «Продавцы и ретейлеры на зрелых рынках предлагали огромные скидки в рамках своих акций. Они также расширили свои возможности в онлайн-продажах и доставке товаров, несмотря на введённые ограничения», — отметил старший аналитик Canalys Бен Стэнтон (Ben Stanton).

Глобальный рынок планшетов во втором квартале взлетел на четверть

Стоит отметить, что по данным Canalys, глобальный рынок ПК (включая планшеты) во втором квартале этого года вырос на 14 % до 110,5 млн реализованных устройств. Первое место здесь принадлежит Lenovo, которая поставила на рынок 20,2 млн настольных компьютеров, ноутбуков и планшетов. Apple заняла второе место, отгрузив за квартал 19,6 млн устройств и показав рост на уровне 18 % в годовом исчислении. В пятёрку лидеров также вошли HP, Dell и Samsung.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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