Глобальный рынок планшетов во втором квартале взлетел на четверть

По данным аналитической компании Canalys, во втором квартале 2020 года глобальные поставки планшетных компьютеров составили 37,5 млн единиц, что на 26 % больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что в последние годы рынок планшетов неуклонно снижался, пандемия коронавируса способствовала возобновлению спроса, поскольку людям требовались устройства данной категории для удалённой работы, учёбы и отдыха.

Все пять крупнейших производителей планшетов выиграли от роста спроса на потребительском рынке. Apple , являющаяся лидером направления, увеличила поставки iPad почти на 20 %, отгрузив более 14 млн устройств, что является рекордным достижением для второго квартала. Южнокорейская компания Samsung увеличила объём поставок на 39,2 % до примерно 7 млн устройств.

Третье место заняла китайская компания Huawei с ростом поставок в годовом исчислении на уровне 45 %, добиться чего удалось во многом благодаря особенно сильным показателям в Западной Европе. Следом идёт американская компания Amazon, нарастившая объём поставок в квартале на 37,1 %. Замыкает пятёрку Lenovo, являющаяся лидером на мировом рынке ПК. В отчётном периоде она стала самым быстрорастущим производителем планшетов, увеличив объём поставок на 52,9 % по сравнению со вторым кварталом прошло года.

Аналитики Canalys отмечают, что главным фактором роста направления стала необходимая самоизоляция, обусловленная пандемией коронавируса. Люди по всему миру были вынуждены работать и обучаться удалённо, что и привело к увеличению спроса на планшеты, поскольку они более выгодны и мобильны по сравнению с компьютерами, но также подходят для взаимодействия с цифровым контентом.

Также отмечается, что важным фактором роста стала проводимая поставщиками и ретейлерами маркетинговая политика в отношении планшетов. «Продавцы и ретейлеры на зрелых рынках предлагали огромные скидки в рамках своих акций. Они также расширили свои возможности в онлайн-продажах и доставке товаров, несмотря на введённые ограничения», — отметил старший аналитик Canalys Бен Стэнтон (Ben Stanton).

Стоит отметить, что по данным Canalys, глобальный рынок ПК (включая планшеты) во втором квартале этого года вырос на 14 % до 110,5 млн реализованных устройств. Первое место здесь принадлежит Lenovo, которая поставила на рынок 20,2 млн настольных компьютеров, ноутбуков и планшетов. Apple заняла второе место, отгрузив за квартал 19,6 млн устройств и показав рост на уровне 18 % в годовом исчислении. В пятёрку лидеров также вошли HP, Dell и Samsung.



