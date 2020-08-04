Опубликованы первые изображения Huawei Mate 40: серьёзных изменений в дизайне нет

Смартфоны семейства Huawei Mate 40 будут представлены осенью, но уже сейчас слухов о предстоящих новинках в Сети предостаточно. Тем не менее, до сих пор не было информации о том, как будут выглядеть новые китайские флагманы. Twitter-блогер @OnLeaks восполнил этот пробел. В сотрудничестве с сайтом HandsetExpert.com он представил рендеры Mate 40.

Первое, что бросается в глаза — отсутствие «чёлки» для двойной фронтальной камеры. Её заменили на овальное отверстие в левом верхнем углу слегка загнутого по бокам дисплея. Аналогичное расположение селфи-модуля уже применялось в анонсированных в конце марта Huawei P40.

Тыльная камера Huawei Mate 40, если верить рендеру, по-прежнему будет выполнена в форме круглой площадки на задней панели. Лишь немного изменится оформление.

Согласно более ранним утечкам, аппаратной основой смартфонов серии Huawei Mate 40 послужит процессор Kirin 1020 5G, производимый по 5-нм техпроцессу. Но не исключено, что из-за американских санкций для глобальной версии устройств компании придётся использовать однокристальные системы MediaTek. Источниками питания для Mate 40 и Mate 40 Pro, по слухам, станут аккумуляторы ёмкостью 4200–4500 и 4500–5000 мА·ч соответственно. Первый будет поддерживать быструю 40-ваттную зарядку, второй 66-ваттную.

Как и Huawei P40, все представители семейства Mate 40 поступят в продажу без сервисов Google , в том числе без Google Play. Вместо него Huawei продвигает собственный магазин приложений AppGallery, который, по данным на июль 2020 года, насчитывал 750 млн активных пользователей.



