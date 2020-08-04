Опубликованы первые изображения Huawei Mate 40: серьёзных изменений в дизайне нет

Опубликованы первые изображения Huawei Mate 40: серьёзных изменений в дизайне нет

Смартфоны семейства Huawei Mate 40 будут представлены осенью, но уже сейчас слухов о предстоящих новинках в Сети предостаточно. Тем не менее, до сих пор не было информации о том, как будут выглядеть новые китайские флагманы. Twitter-блогер @OnLeaks восполнил этот пробел. В сотрудничестве с сайтом HandsetExpert.com он представил рендеры Mate 40.

Первое, что бросается в глаза — отсутствие «чёлки» для двойной фронтальной камеры. Её заменили на овальное отверстие в левом верхнем углу слегка загнутого по бокам дисплея. Аналогичное расположение селфи-модуля уже применялось в анонсированных в конце марта Huawei P40.

Опубликованы первые изображения Huawei Mate 40: серьёзных изменений в дизайне нет

Тыльная камера Huawei Mate 40, если верить рендеру, по-прежнему будет выполнена в форме круглой площадки на задней панели. Лишь немного изменится оформление.

Опубликованы первые изображения Huawei Mate 40: серьёзных изменений в дизайне нет

Согласно более ранним утечкам, аппаратной основой смартфонов серии Huawei Mate 40 послужит процессор Kirin 1020 5G, производимый по 5-нм техпроцессу. Но не исключено, что из-за американских санкций для глобальной версии устройств компании придётся использовать однокристальные системы MediaTek. Источниками питания для Mate 40 и Mate 40 Pro, по слухам, станут аккумуляторы ёмкостью 4200–4500 и 4500–5000 мА·ч соответственно. Первый будет поддерживать быструю 40-ваттную зарядку, второй 66-ваттную.

Опубликованы первые изображения Huawei Mate 40: серьёзных изменений в дизайне нет

Как и Huawei P40, все представители семейства Mate 40 поступят в продажу без сервисов Google, в том числе без Google Play. Вместо него Huawei продвигает собственный магазин приложений AppGallery, который, по данным на июль 2020 года, насчитывал 750 млн активных пользователей.

Опубликованы первые изображения Huawei Mate 40: серьёзных изменений в дизайне нет


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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