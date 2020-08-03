Microsoft откажется от конкуренции с Amazon Alexa и Google Assistant

Microsoft принял решение переориентировать фирменного голосового помощника Cortana на работу с офисными приложениями, прекратив поддержку сервиса для мобильных устройств и домашней электроники уже с осени 2020 года.

Как сообщает компания, с 7 сентября 2020 года Microsoft Cortana прекратит поддерживать возможности, созданные сторонними разработчиками, а затем будут закрыть голосовые помощники для смартфонов: с начала 2021 года Cortana перестанет работать на устройствах iOS и Android. Кроме того, с января следующего года голосовой помощник будет не доступен на «умной» колонке Harman Kardon Invoke. От поддержки Cortana в наушниках Surface не отказываются, но там функциональность помощника будет существенно ограничена.

В Microsoft подчеркнули, что все возможности Cortana будут направлены на повышение продуктивности при взаимодействии пользователя с офисными приложениями Microsoft 365 и Teams. Таким образом компания намерена развивать своего голосового помощника в одной конкретной сфере, не планируя расширять его функционал и конкурировать с голосовыми помощниками Amazon Alexa и Google Assistant.

Напомним, ранее компания Microsoft официально подтвердила, что собирала и расшифровывала голосовые данные пользователей мессенджера Skype (в частности, сервиса Skype Translator) и помощника Cortana. Фирма отметила, что использование голосовых сервисов Microsoft приводит к тому, что аудиозаписи могут расшифровываться сотрудниками Microsoft или подрядных организаций для улучшения работы этих сервисов.



