MNP в Украине. Мобильные операторы выступили за идентификацию абонента

Крупнейшие мобильные операторы Украины Киевстар и Vodafone видят возможность серьезных рисков мобильного мошенничества вследствие упрощения процедуры переноса мобильных номеров. Об этом говорится в обращении операторов.

MNP в Украине. Мобильные операторы выступили за идентификацию абонента
Фото: mind.ua

Риски упрощения

По словам директора по регуляторному обеспечению Киевстар Александра Когута, упрощение содержит существенные риски для абонента, который может потерять номер в результате мошенничества и не сможет его вернуть, как не сможет вернуть и средства со своего мобильного или банковского счета, если его номером завладеет мошенник.

«Для операторов, которые не смогут установить, действительно ли абонент, переносит номер, является его законным владельцем. Для государства, поскольку новые виды мошенничества могут привести к всплеску преступлений, направленных не только на доступ к мобильному банкингу абонента, но и персональной информации, профилям в социальных сетях и т.д. », — пояснил он.

Эксперты межбанковской Ассоциации членов платежных систем Украины также считают, что «обезличенный» перенос номеров только обострит риски мошенничества, учитывая, что в Украине почти 90% абонентов пользуется мобильной связью анонимно, на условиях предоплаты.

По оценке Ассоциации, только в 2019 году из-за мошенничества с мобильными номерами граждане Украины потеряли около 330 млн грн.

Телеком операторы Киевстар и Vodafone Украины подчеркивают, что для предотвращения мошенничества необходимо сохранить двухшаговую модель переноса номеров.

Напомним

Услуга переноса мобильных номеров действует в Украине с мая 2019 года.

За это время услугой воспользовались 72 000 человек или 0,13% от общего количества мобильных абонентов Украины.

По информации из финансовых отчетов операторов Киевстар обслуживает 26 млн абонентов, Vodafone Украина — 19,5 млн, lifecell — 7,5 млн абонентов.

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