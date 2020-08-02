Смартфоны Samsung Galaxy Note 20 красуются в защитных чехлах

Остаётся совсем немного времени до виртуальной презентации Galaxy Unpacked 2020, на которой компания Samsung представит долгожданные смартфоны Galaxy Note 20. Между тем редактор сайта WinFuture Роланд Квандт (Roland Quandt), известный как источник достоверных утечек, опубликовал рендеры этих аппаратов в различных защитных чехлах.

В частности, устройства красуются в футляре Smart Clear View Cover, или S-View Flip. Этот аксессуар имеет антибактериальное покрытие, способное уничтожать микробы. Чехол получил прозрачную вертикальную полосу, через которую просматривается часть дисплея смартфона.

Кроме того, демонстрируются футляры Flip Cover. Они не имеют прозрачной полосы, но наделены небольшим внутренним кармашком для банковской карты.

Наконец, смартфоны Galaxy Note 20 показаны в простом кожаном чехле, который защищает тыльную и боковые части. К сожалению, задняя панель не показана, поэтому не ясно, какую текстуру получил этот аксессуар.

Футляры будут доступны в разных вариантах цветового исполнения, соответствующих оформлению самих сотовых аппаратов.

Добавим, что в новое семейство смартфонов с поддержкой пера S Pen войдут модели Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Их подробные технические характеристики уже известны: ознакомиться с оснащением устройств можно здесь и здесь. Презентация состоится 5 августа.



