Новые смарт-часы Apple Watch проходят сертификацию с тремя разными аккумуляторами

Новые смарт-часы Apple Watch проходят сертификацию с тремя разными аккумуляторами

Предстоящей осенью вместе со смартфонами семейства iPhone 12 компания Apple, как ожидается, анонсирует новые «умные» часы — устройства Watch Series 6. Информация о них обнародована сетевыми источниками.

Сообщается, что сведения о гаджете появились на сайтах ряда сертификационных организаций, включая Ведомство по безопасности Кореи (Safety Korea) и 3C (China Compulsory Certificate). Говорится о подготовке как минимум трёх модификаций часов — A2327, A2345 и A2306.

Известно, что модель A2327 наделена аккумулятором ёмкостью 303,8 мА·ч. Вариант A2345 получит батарею на 265,9 мА·ч, а версия A2306 — 262,9 мА·ч. Различия в ёмкости источника питания можно объяснить подготовкой смарт-хронометров в разных вариантах размера, с поддержкой сотовой связи и без.

Новые смарт-часы Apple Watch проходят сертификацию с тремя разными аккумуляторами

Ранее также появились данные, что в состав устройств Apple Watch Series 6 войдёт датчик уровня содержания кислорода в крови. Он сможет предупреждать владельцев о возможных проблемах со здоровьем.

По оценкам Canalys, в первом квартале текущего года по всему миру было отгружено 14,3 млн «умных» часов. Это на 12 % больше по сравнению с первой четвертью прошлого года, когда поставки равнялись 12,7 млн штук. Apple с долей в 36,3 % является бесспорным лидером.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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