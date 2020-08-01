Следующие Apple Watch могут получить датчик кислорода в крови

Согласно сообщению DigiTimes, на который ссылается ресурс 9to5Mac, новые смарт-часы Apple Watch Series 6 впервые для серии получат пульсоксиметр или датчик уровня содержания кислорода в крови.

Косвенные доказательства наличия этого сенсора также были ранее обнаружены в коде новой версии операционной системы watchOS 7. Ресурс 9to5Mac указывает, что владельцы Apple Watch уже долго время спорят на тему того, что использующиеся в часах оптические сенсоры учёта частоты сердечного ритма якобы также имеют скрытую функцию измерения уровня кислорода в крови, по крайней мере на приблизительном уровне. Однако активировать её невозможно.

Apple анонсировала новую ОС watchOS 7 в прошлом месяце и без каких-либо упоминаний или намёков о возможности мониторинга кислорода в крови. По мнению источника, это может быть связано с тем, что внедрение данной функции в устройство потребует от компании внесения изменений не только на программном, но и на аппаратном уровне.

Сообщение DigitalTimes в свою очередь указывает, что для поддержки вышеобозначенной функции в новых часах Apple Watch Series 6 компания собирается использовать отдельный независимый сенсор.

У большинства взрослых и здоровых людей уровень содержания кислорода в крови составляет выше 95 %. В свою очередь недостаток кислорода может говорить о серьёзных проблемах с респираторной системой, а также приводить к нарушению работы сердца и мозга. Аналогично датчику частоты сердечного ритма сенсор уровня содержания кислорода в крови может оповещать пользователя об имеющейся проблеме, а гаджет, в котором он используется, может даже посоветовать его пользователю обратиться к врачу за консультацией.

Обычно Apple анонсирует новую серию умных часов Apple Watch осенью, одновременно с презентацией новых смартфонов iPhone . Если верить последним данным, в этом году, вероятнее всего из-за пандемии коронавируса, анонс устройств могут задержать на несколько недель по сравнению с ранее запланированной датой.



