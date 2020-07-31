Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Компания Apple в 2020 году планирует выпустить новые модели iPhone позже обычного. Новые модели, скорее всего, появятся в октябре, а не в сентябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Причина отсрочки

Официально в Apple не объясняют причины отсрочки.

«В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже», — сказал Маэстри.

Напомним

Ранее сообщалось, что компания Apple может отложить проведение ежегодного осеннего мероприятия, на котором она традиционно презентует новые модели смартфонов iPhone и других устройств, до конца октября.

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