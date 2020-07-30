Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 5G предстал во всей красе на высококачественных изображениях

Ресурс MySmartPrice поделился высокодетализированными изображениями нового складывающегося смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, который южнокорейский гигант собирается представить 5 августа в рамках мероприятия Galaxy Unpacked. Рендеры, полученные, как указывает ресурс, от надёжного источника, позволяют взглянуть на устройство практически со всех сторон.

На представленных изображениях Galaxy Z Fold 2 5G выполнен в двух вариантах цветового исполнения корпуса: Mystic Black и Mystic Bronze. Как уже говорилось ранее, фронтальная камера устройства изменила своё расположение. У оригинальной модели она находится в правой верхней части над большим экраном. У нового устройства модуль переместился в центральную часть внешнего экрана Infinity-O. При этом размер фронтального дисплея, судя по всему, действительно «вырос» с 4,3 до 6,23 дюйма.

На тыльной стороне смартфона, в левом верхнем углу расположен прямоугольный модуль тройной основной камеры. Согласно слухам, разрешение её датчиков равняется 64, 12 и 12 миллионов пикселей. Компанию им составляет круглый модуль LED-вспышки. Несмотря на кажущуюся громоздкость, модуль основной камеры не сильно выступает за пределы корпуса. В этом можно убедиться, если взглянуть на изображение устройства сбоку.

Для открытия смартфона используется аналогичный (а может и точно такой же) механизм, который применяется в оригинальной модели Galaxy Fold. Внутри встречает новый основной 7,7-дюймовый гибкий Super AMOLED-дисплей. В отличии от оригинального Galaxy Fold, где используется массивный двойной модуль камеры, в новой модели применяется только один датчик внутренней селфи-камеры. Согласно слухам, его разрешение составляет 10 Мп.

Также согласно последним слухам, Galaxy Z Fold 2 5G сможет предложить до 512 Гбайт постоянной памяти. Он оборудован батареей ёмкостью 4356 мА·ч с поддержкой 15-Вт беспроводной и 15-Вт реверсивной зарядки. Предполагается, что устройство построено на базе восьмиядерной мобильной платформы Snapdragon 865 Plus. Стоимость Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, согласно ожиданиям, составит около 2000 долларов. Примерно столько же стоил оригинальный Galaxy Fold на старте продаж.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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