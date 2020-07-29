Cмартфон-книжка Microsoft Surface Duo будет представлен 24 августа

В октябре прошлого года глава Microsoft Панос Панай (Panos Panay) заявил, что в 2020-м на рынке должна появиться серия складывающихся устройств с двумя экранами — планшет Surface Neo на базе Windows и смартфон Surface Duo под управлением Android. Первого в этом году мы, видимо, так и не дождёмся. А второе устройство, похоже, появится на рынке раньше, чем ожидалось.

Ресурс Windows Central со ссылкой на своего главного редактора Зака Боудена (Zac Bowden) сообщил, что поставки Microsoft Surface Duo стартуют 24 августа этого года. Но, вероятно, подразумевалась именно дата анонса: было бы странно начать поставлять гаджет без официального анонса устройства. К тому же источник, сообщивший Боудену эту информацию, также рассказал о том, что массовое производство Surface Duo уже началось.

Surface Duo production has started and will begin shipping to customers the week of August 24th, I'm told. Should be less than a month to go now! — Zac Bowden (@zacbowden) July 29, 2020

Изначально предполагалось, что Surface Duo будет представлен и запущен продажу в конце 2020 года. Затем различные источники сообщали, что Microsoft пытается сдвинуть время запуска на более близкий срок. Похоже, что несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса, редмондскому гиганту это всё-таки удалось.

Дополнительным косвенным подтверждением скорого анонса устройства может послужить тот факт, что гаджет недавно появился в базах данных различных сертификационных регуляторов, включая FCC, Bluetooth SIG и UL LLC. Кроме того, смартфон Surface Duo последнее время активно «светился» в руках топ-менеджеров компании.

Что касается технических характеристик, то первому Android-смартфону от Microsoft приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 855 в сочетании с 6 Гбайт оперативной памяти, двумя 5,6-дюймовыми AMOLED-дисплеями, одной 11-Мп камерой и поддержкой фирменного стилуса Surface Pen.



