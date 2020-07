Cмартфон-книжка Microsoft Surface Duo будет представлен 24 августа

В октябре прошлого года глава Microsoft Панос Панай (Panos Panay) заявил, что в 2020-м на рынке должна появиться серия складывающихся устройств с двумя экранами — планшет Surface Neo на базе Windows и смартфон Surface Duo под управлением Android. Первого в этом году мы, видимо, так и не дождёмся. А второе устройство, похоже, появится на рынке раньше, чем ожидалось.

Ресурс Windows Central со ссылкой на своего главного редактора Зака Боудена (Zac Bowden) сообщил, что поставки Microsoft Surface Duo стартуют 24 августа этого года. Но, вероятно, подразумевалась именно дата анонса: было бы странно начать поставлять гаджет без официального анонса устройства. К тому же источник, сообщивший Боудену эту информацию, также рассказал о том, что массовое производство Surface Duo уже началось.

Surface Duo production has started and will begin shipping to customers the week of August 24th, I'm told. Should be less than a month to go now!

— Zac Bowden (@zacbowden) July 29, 2020