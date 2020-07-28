Google научила экранную клавиатуру GBoard копировать изображения

GBoard по праву считается одной из лучших клавиатур для смартфонов. Детище Google предустановлено на большинство современных смартфонов как часть пакета фирменных приложений поискового гиганта. Приложение существенно расширило функциональность за последние годы, однако Google не перестаёт его совершенствовать.

Google научила экранную клавиатуру GBoard копировать изображения

gizmochina.com

Последнее обновление, внедрённое на стороне серверов, обеспечивает поддержку изображений встроенным в клавиатуру буфером обмена. То есть теперь копировать, вырезать и вставлять изображения можно посредством клавиатуры. GBoard включает в себя ряд полезных инструментов, таких как встроенный переводчик, поиск GIF и многое другое. Однако буфер обмена до сих пор поддерживал только текстовые данные.

Google научила экранную клавиатуру GBoard копировать изображения

gizmochina.com

Благодаря новому дополнению пользователи могут копировать изображения из Интернета и вставлять их в текстовую область поддерживаемых приложений. Раньше для этого нужно было сначала сохранить картинку в память устройства. Чтобы использовать эту функцию, пользователям сперва необходимо активировать флаг «Копировать изображение в chrome://flags. Затем любое изображение можно будет скопировать в буфер обмена GBoard.

Google научила экранную клавиатуру GBoard копировать изображения

gizmochina.com

В настоящее время вставку изображений вышеописанным способом поддерживает 21 приложение. Вот их список:

  • AOSP messaging
  • Badoo
  • Facebook
  • Google Docs
  • Google Messages
  • Hangouts
  • Helo
  • imo
  • Line
  • Messenger Lite
  • Motorola Messages
  • OK
  • Samsung Messages
  • Skype
  • Snapchat
  • Twitter
  • Viber
  • VK
  • WeChat
  • WhatsApp
  • Zalo

Добавим, что свежее обновление GBoard, произведённое Google на стороне серверов также заменит приложение Search на Lens для многих пользователей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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