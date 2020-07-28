Google научила экранную клавиатуру GBoard копировать изображения

GBoard по праву считается одной из лучших клавиатур для смартфонов. Детище Google предустановлено на большинство современных смартфонов как часть пакета фирменных приложений поискового гиганта. Приложение существенно расширило функциональность за последние годы, однако Google не перестаёт его совершенствовать.

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Последнее обновление, внедрённое на стороне серверов, обеспечивает поддержку изображений встроенным в клавиатуру буфером обмена. То есть теперь копировать, вырезать и вставлять изображения можно посредством клавиатуры. GBoard включает в себя ряд полезных инструментов, таких как встроенный переводчик, поиск GIF и многое другое. Однако буфер обмена до сих пор поддерживал только текстовые данные.

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Благодаря новому дополнению пользователи могут копировать изображения из Интернета и вставлять их в текстовую область поддерживаемых приложений. Раньше для этого нужно было сначала сохранить картинку в память устройства. Чтобы использовать эту функцию, пользователям сперва необходимо активировать флаг «Копировать изображение в chrome://flags. Затем любое изображение можно будет скопировать в буфер обмена GBoard.

gizmochina.com

В настоящее время вставку изображений вышеописанным способом поддерживает 21 приложение. Вот их список:

AOSP messaging

Badoo

Facebook

Google Docs

Google Messages

Hangouts

Helo

imo

Line

Messenger Lite

Motorola Messages

OK

Samsung Messages

Skype

Snapchat

Twitter

Viber

VK

WeChat

WhatsApp

Zalo

Добавим, что свежее обновление GBoard, произведённое Google на стороне серверов также заменит приложение Search на Lens для многих пользователей.



