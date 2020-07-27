К 35-й годовщине Чернобыля создадут мобильное приложение с AR

Накануне 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы в Украине запустят мобильное приложение с AR. Проект создадут при поддержке Украинского культурного фонда и при содействии Министерства культуры.

Авторы о проекте

Сегодня Чернобыль – одно из самых интересных мест мира, что привлекает более 100 тысяч туристов в год, 80% из которых приезжают из-за границы.

Чернобыльская зона отчуждения сейчас является важным памятником истории для всего мира, центром научных исследований, зоной вдохновения для культурных деятелей.

Но еще во времена СССР вокруг нее всегда было много фейков, умолчаний и манипуляций. Со временем их становится все больше, а найти достоверные данные становится все труднее.

Поэтому накануне 35-й годовщины было решено сделать проект ARTEFACT — доступное и понятное мобильное приложение, которое соберет всю правдивую информацию в одном месте.

О чем расскажет приложение

Приложение ознакомит с историей Чернобыльской катастрофы, предоставит информацию о современном состоянии зоны отчуждения, подготовит к путешествию и даже позволит увидеть местность просто дома с дивана, с помощью AR-технологий.

Приложение будет реализовано в свободном доступе на украинском и английском языках. Также оно сможет работать без доступа к интернету в режиме гида, сопровождая туристов в Чернобыле.

Среди интересных составляющих приложения, которые сейчас в разработке:

AR контент с уникальными активациями и порталами до различных точек Чернобыля;

авторские туры по зоне отчуждения с аудиогидами от свидетелей событий;

карта радиационного загрязнения;

библиотека с архивными материалами и эксклюзивным контентом;

культурное наследие Чернобыля, истории людей и культурные мероприятия сегодняшнего дня.

Авторы проекта

Проект создадут при поддержке Украинского культурного фонда и при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, Национального Музея Чернобыля, МОО «Центр ПРИПЯТЬ.ком», МОО «Европейский Институт Чернобыля».