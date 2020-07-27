Apple выпустила бесплатные iPhone для хакеров
Компания Apple выпустила специальную партию iPhone SRD (Security Research Device) для участников программы по поиску уязвимостей. Об этом сообщается на сайте Apple.
Характеристики телефона
Такой iPhone имеет облегченный доступ к системным файлам для эффективного поиска недостатков.
Получить его можно бесплатно при условии участия в специальной программе по тестированию кибербезопасности.
Компания обещает выплатить вознаграждение до $1 млн тем, кто найдет баги в прошивке и известит об этом разработчиков — в рамках программы Apple Security Bounty.
Как получить телефон
Для того чтобы получить iPhone SRD, нужно подать заявку. Из-за ограниченного количества гаджетов кандидатуры тех, кто не получит iPhone в этом году, будут автоматически рассмотрены в следующий период подачи заявок в 2021 году.
Бывшие сотрудники Apple допускаются к участию, только если ушли из компании больше года назад. Компания также отмечает, что эти устройства не предназначены для личного пользования.
Условия для участия в программе
- Учетная запись в программе Apple Developer
- Успешный опыт поиска проблем безопасности на платформах Apple или других операционных системах и платформах
- Проживание в стране или регионе, на которые не распространяются санкции США
- Совершеннолетие.
Напомним
15 апреля компания Apple представила ожидаемого преемника оригинального iPhone SE, который вышел в 2016 году. Как и ожидалось, новая модель получила такое же название –iPhone SE. И стоит она столько же, сколько и его предшественник – $399.