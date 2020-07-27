Apple выпустила бесплатные iPhone для хакеров

Компания Apple выпустила специальную партию iPhone SRD (Security Research Device) для участников программы по поиску уязвимостей. Об этом сообщается на сайте Apple .

Фото: bagnet.org

Характеристики телефона

Такой iPhone имеет облегченный доступ к системным файлам для эффективного поиска недостатков.

Получить его можно бесплатно при условии участия в специальной программе по тестированию кибербезопасности.

Компания обещает выплатить вознаграждение до $1 млн тем, кто найдет баги в прошивке и известит об этом разработчиков — в рамках программы Apple Security Bounty.

Как получить телефон

Для того чтобы получить iPhone SRD, нужно подать заявку. Из-за ограниченного количества гаджетов кандидатуры тех, кто не получит iPhone в этом году, будут автоматически рассмотрены в следующий период подачи заявок в 2021 году.

Бывшие сотрудники Apple допускаются к участию, только если ушли из компании больше года назад. Компания также отмечает, что эти устройства не предназначены для личного пользования.

Условия для участия в программе

Учетная запись в программе Apple Developer

Developer Успешный опыт поиска проблем безопасности на платформах Apple или других операционных системах и платформах

или других операционных системах и платформах Проживание в стране или регионе, на которые не распространяются санкции США

Совершеннолетие.

Напомним