Apple выпустила бесплатные iPhone для хакеров

Компания Apple выпустила специальную партию iPhone SRD (Security Research Device) для участников программы по поиску уязвимостей. Об этом сообщается на сайте Apple.

Apple выпустила бесплатные iPhone для хакеров
Фото: bagnet.org

Характеристики телефона

Такой iPhone имеет облегченный доступ к системным файлам для эффективного поиска недостатков.

Получить его можно бесплатно при условии участия в специальной программе по тестированию кибербезопасности.

Компания обещает выплатить вознаграждение до $1 млн тем, кто найдет баги в прошивке и известит об этом разработчиков — в рамках программы Apple Security Bounty.

Как получить телефон

Для того чтобы получить iPhone SRD, нужно подать заявку. Из-за ограниченного количества гаджетов кандидатуры тех, кто не получит iPhone в этом году, будут автоматически рассмотрены в следующий период подачи заявок в 2021 году.

Бывшие сотрудники Apple допускаются к участию, только если ушли из компании больше года назад. Компания также отмечает, что эти устройства не предназначены для личного пользования.

Условия для участия в программе

  • Учетная запись в программе Apple Developer
  • Успешный опыт поиска проблем безопасности на платформах Apple или других операционных системах и платформах
  • Проживание в стране или регионе, на которые не распространяются санкции США
  • Совершеннолетие.

Напомним

15 апреля компания Apple представила ожидаемого преемника оригинального iPhone SE, который вышел в 2016 году. Как и ожидалось, новая модель получила такое же название –iPhone SE. И стоит она столько же, сколько и его предшественник – $399.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
По всему миру развёрнуто уже почти 100 коммерческих сетей 5GПо всему миру развёрнуто уже почти 100 коммерческих сетей 5G
OnePlus представила смартфон Nord на первой в мире AR-презентации: середнячок за €399OnePlus представила смартфон Nord на первой в мире AR-презентации: середнячок за €399
Apple отложит презентацию iPhone 12 из-за задержек на производствеApple отложит презентацию iPhone 12 из-за задержек на производстве
Уточнена конфигурация квадрокамеры смартфона Samsung Galaxy M51Уточнена конфигурация квадрокамеры смартфона Samsung Galaxy M51
Представлен смартфон OPPO A72 5G с чипом MediaTek Dimensity 720 и 90-Гц экраномПредставлен смартфон OPPO A72 5G с чипом MediaTek Dimensity 720 и 90-Гц экраном
Блок рекламы


Похожие новости
Apple отложит презентацию iPhone 12 из-за задержек на производствеApple отложит презентацию iPhone 12 из-за задержек на производстве
Назван объём производства чипов Apple A14 для новых iPhone в 2020 годуНазван объём производства чипов Apple A14 для новых iPhone в 2020 году
Apple размышляет над смарт-очками с модульной конструкциейApple размышляет над смарт-очками с модульной конструкцией
Apple презентовала новую iOS для iPhoneApple презентовала новую iOS для iPhone
iPhone 12 получат новейший 5G-модем Snapdragon X60iPhone 12 получат новейший 5G-модем Snapdragon X60
Владельцы Apple iPhone 11 жалуются на позеленение экранаВладельцы Apple iPhone 11 жалуются на позеленение экрана
Apple оснастит планшет iPad Air 4 дисплеем с диагональю 11 дюймовApple оснастит планшет iPad Air 4 дисплеем с диагональю 11 дюймов
Массовое производство новых iPhone начнётся в третьем кварталеМассовое производство новых iPhone начнётся в третьем квартале
iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 годаiPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года
Продажи iPhone в Китае продолжают расти после пандемии коронавирусаПродажи iPhone в Китае продолжают расти после пандемии коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости