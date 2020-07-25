Санкциям назло: Huawei представила 28-нм чип HiSilicon ATV с поддержкой LiteOS

На прошлой неделе TSMC подтвердила, что прекратила принимать заказы на новые чипы от Huawei с 15 мая после введения нового правительственного постановления США . Но всё же кремниевое подразделение китайского телекоммуникационного гиганта HiSilicon официально представило новый 28-нм чип ATV (Advanced Television) с поддержкой собственной платформы LiteOS.

Huawei известна своими однокристальными системами HiSilicon, которые до сих пор лежали в основе почти всех её устройств: будь то смартфоны или сетевое оборудование. Большинство чипов компании выпускается на мощностях TSMC, крупнейшего в мире производителя полупроводников. Однако США добились прекращения бизнеса Huawei с TSMC, введя новые правила в мае.

Таким образом, компания осталась без доступа к передовым производственным нормам. Впрочем, у Huawei пока остаётся китайский партнёр в лице SMIC, который в настоящее время массово производит 14-нм однокристальную систему Kirin 710F. Вероятно, та же компания занимается выпуском и новейшего кристалла HiSilicon ATV. Впрочем, официально об этом не сообщается, да и подробностей о новом чипе мало.

Согласно ITHome, новый кристалл Huawei предназначен для обычных телевизоров с дисплеями 1080p (FHD) или более низкого разрешения. Сообщается, что чип на 20 % мощнее, чем решения предыдущего поколения, выпускавшиеся с соблюдением 40-нм норм. Кроме того, он включает в себя встроенный модуль T-CON (Timing Control) для управления панелью и дополнительного удешевления конечного продукта. Новый HiSilicon ATV поддерживает операционную систему реального времени под названием Huawei LiteOS.

Reuters

Эта ОС на основе сверхмалого ядра (<10 КБ) требует минимум памяти для работы и, следовательно, весьма эффективна. Она загружается в течение миллисекунд, а также поддерживает многопроцессорную синхронизацию, динамическую загрузку, доступ к различным облачным платформам и многое другое. Обычно её можно найти в носимых устройствах Huawei и IoT.

Кроме того, этот чип поддерживает различные порты, такие как аналоговый, HDMI, VGA, CVBS, USB и другие. Наконец, он обеспечивает работу звуковых эффектов SWS (Super Wide Sound), призванных повысить качество звука. Пока не ясно, когда и в каких устройствах появится новый 28-нм чип HiSilicon ATV. Но, учитывая текущую ситуацию, основным рынком для него останется Китай .



