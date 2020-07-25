Представлен смартфон OPPO A72 5G с чипом MediaTek Dimensity 720 и 90-Гц экраном

Китайская компания OPPO анонсировала смартфон среднего уровня A72 5G, слухи о котором на протяжении последнего времени ходили в Интернете. Новинка, как отражено в названии, поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения.

В основу аппарата положен процессор MediaTek Dimensity 720, который содержит два ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с такой же максимальной частотой и графический узел ARM Mali G57 MC3.

Смартфон оборудован 6,5-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2400 ? 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. В левом верхнем углу экрана имеется отверстие для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Тыльная тройная камера содержит датчики на 16, 8 и 2 млн пикселей.

В арсенале модели OPPO A72 5G — 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, порт USB Type-C и аккумуляторная батарея ёмкостью 4040 мА·ч с поддержкой быстрой 18-ваттной подзарядки.

На смартфон установлена операционная система ColorOS 7.2 на основе Android 10. Приобрести аппарат можно будет по ориентировочной цене 270 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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