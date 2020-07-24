Apple отложит презентацию iPhone 12 из-за задержек на производстве

Компания Apple может отложить проведение ежегодного осеннего мероприятия, на котором она традиционно презентует новые модели смартфонов iPhone и других устройств, до конца октября. Об этом сообщает японский блог MacOtakara, передает Интерфакс-Украина.

Apple отложит презентацию iPhone 12 из-за задержек на производстве
Фото: ilounge.ua

Когда презентуют

Сообщается, что презентацию вынуждены перенести из-за задержек на производстве, что обусловлены пандемией коронавируса.

По данным ресурса, в октябре компания выпустит iPhone 12 с поддержкой сетей 4G. В то же время смартфон, работающий в сетях пятого поколения, выйдет в ноябре.

Акции Apple упали

Котировки акций Apple упали на 4,6% по итогам торгов в четверг на фоне повсеместной распродажи бумаг технологических компаний. С начала текущего года капитализация Apple выросла на 26,5%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,2%.

Ранее сообщалось

  • Сооснователь Apple Стив Возняк подал в суд на YouTube и Google из-за того, что мошенники используют его имя в своих материалах, а компании этому не препятствуют.
  • Сообщается, что мошенники используют изображения и видеозаписи с Возняком для раздачи биткоинов в прямом эфире. Пользователей убеждают отправить криптовалюту на определенный адрес, взамен обещают прислать вдвое больше.

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