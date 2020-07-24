Планшет Huawei C5 10 2020 оснащён 10,4" дисплеем формата 2К

Планшет Huawei C5 10 2020 оснащён 10,4

На площадке Vmall появилась информация о характеристиках планшетного компьютера Huawei C5 10 2020, продажи которого, как ожидается, начнутся в самое ближайшее время.

Новинка оборудована 10,4-дюймовым дисплеем формата 2К с разрешением 2000 ? 1200 точек. Устройство рассчитано на использование прежде всего в альбомной ориентации — этим объясняется расположение фронтальной камеры, которая установлена по центру длинной стороны корпуса. Разрешение этого модуля — 8 млн пикселей.

В основу гаджета положен фирменный процессор Kirin 810. Чип содержит два ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,27 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,88 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель ARM Mali-G52 MP6 GPU.

Планшет Huawei C5 10 2020 оснащён 10,4

Новинка несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, а также 8-мегапиксельную тыльную камеру. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 7250 мА·ч с подзарядкой через симметричный разъём USB Type-C.

Устройство будет предлагаться в версиях с поддержкой сотовой связи 4G/LTE и без. Цена Huawei C5 10 2020 составит от 330 до 385 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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