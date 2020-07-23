MediaTek представила чип Dimensity 720 5G для смартфонов среднего уровня

MediaTek, как и ожидалось, представила Dimensity 720 — свою новейшую однокристальную систему для смартфонов среднего уровня с поддержкой сетей 5G. 7-нм чип поддерживает технологию MediaTek 5G UltraSave, которая использует интеллектуальные возможности для анализа подключения и контента с целью управления режимом работы модема в реальном времени и расширения срока службы батареи.

Чипсет также интегрирует функции мультимедиа, подключения и обработки изображений. По словам MediaTek, благодаря двум мощным ядрам ARM Cortex-A76, работающим на частоте до 2 ГГц в связке с шестью энергоэффективными Cortex-A55, этот процессор способен обеспечить высокое быстродействие приложений. В Dimensity 720 также интегрированы графика класса ARM Mali G57, контроллер оперативной памяти LPDDR4X-2133 (поддерживает до 12 Гбайт) и поддержка накопителей UFS 2.2 с высокими показателями скорости чтения и записи.

Однокристальная система поддерживает новейшие технологии подключения, включая объединение двух несущих частот (2CC CA), передачу голоса в сетях 5G NR (VoNR), поддержку двух SIM-карт 5G и 4G, а также двойного режима ожидания (DSDS). Чип поддерживает как автономные (SA), так и неавтономные (NSA) сети, но работает только в частотах ниже 6 ГГц. Dimensity 720 предназначен для глобальных сетей 5G в Азии, Северной Америке и Европе.

Среди других особенностей можно отметить поддержку дисплеев с частотой обновления 90 Гц и разрешением до 2520 ? 1080 точек, а также возможность вывода в стандарте HDR 10+. Dimensity 720 поддерживает камеры с разрешением 64 Мп или возможность записи видео 4K/30p сразу с двух модулей более низкого разрешения — 20 Мп + 16 Мп.

Dimensity 720 является частью семейства однокристальных систем MediaTek 5G, которое уже включает в себя Dimensity 1000 для флагманских смартфонов, а также серии Dimensity 800 и 700 для более доступных решений среднего уровня.



