Xiaomi готовит игровой смартфон Black Shark 3S, возможно, на Snapdragon 865 Plus

Xiaomi готовит игровой смартфон Black Shark 3S, возможно, на Snapdragon 865 Plus

В скором времени на рынке появится ещё один игровой смартфон, возможно, построенный на базе свежего процессора Snapdragon 865 Plus. Им может стать устройство Black Shark 3S, на существование которого сегодня намекнул исполнительный директор игрового бренда Black Shark Ло Юйчжоу (Luo Yuzhou).

Через свой аккаунт в социальной сети Weibo господин Юйчжоу сообщил, что «скоро произойдёт что-то крупное». Видимо, он имел ввиду смартфон Black Shark 3S, поскольку его сообщение было опубликовано именно с этого, ещё неанонсированного устройства. В этом можно убедиться, взглянув на изображение ниже.

Xiaomi готовит игровой смартфон Black Shark 3S, возможно, на Snapdragon 865 Plus

Следует признать, что это весьма неплохой способ привлечь внимание. Предполагается, что данный смартфон является обновлённой версией игрофона Black Shark 3, выпущенного в марте этого года. Таким образом, он составит компанию недавно официально представленным игровым смартфонам Lenovo Legion Phone Duel и ASUS ROG Phone 3, работающим на том же чипсете.

К сожалению, на данный момент неизвестно, какие именно изменения стоит ожидать у Black Shark 3S относительно представленных в начале года моделей Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro, работающих на базе обычного варианта чипсета Snapdragon 865. Также пока непонятно, получит ли новый смартфон Pro-версию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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