Слабые смартфоны лишат Android 11

В 2017 году Google анонсировала операционную систему Android Go Edition — облегчённую и упрощённую версию ОС для устройств, имеющих не самые выдающиеся технические характеристики и в частности не более 1 Гб оперативной памяти. Но если раньше «лёгкая» ОС была опцией, то в ближайшее время Android Go Edition станет обязательной для ряда гаджетов.

Как сообщает XDA Developers со ссылкой на документы Google , после выхода Android 11 компания намерена сделать Android Go Edition обязательной для устройств, у которых 2 Гб оперативной памяти и менее. Все гаджеты с такими характеристиками обязаны будут запускать операционную систему и сервисы Google в «лёгкой» версии. При этом уже использующиеся устройства с полноценной версией Android сохранят её и не перейдут на Go Edition.

Таким образом, как отмечают в издании, с 4-го квартала 2020 года любое новое устройство с Android 10, которое имеет 2 Гб оперативной памяти или меньше, должно в обязательном порядке использовать Android Go Edition. Кроме того, любой гаджет с Android 11, у которого также не более 2 Гб оперативной памяти, тоже не имеет права на полную версию операционной системы и обязан работать на «лёгкой».

При этом Android Go Edition, который ранее не был обязательным для бюджетных смартфонов, способен улучшить производительность недорогих устройств и дать их пользователям более приятный опыт взаимодействия с гаджетом. Считается, что таким образом Google будет повышать уровень удовлетворённости аудитории от фирменной операционной системы.



