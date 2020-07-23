Слабые смартфоны лишат Android 11
В 2017 году Google анонсировала операционную систему Android Go Edition — облегчённую и упрощённую версию ОС для устройств, имеющих не самые выдающиеся технические характеристики и в частности не более 1 Гб оперативной памяти. Но если раньше «лёгкая» ОС была опцией, то в ближайшее время Android Go Edition станет обязательной для ряда гаджетов.
Как сообщает XDA Developers со ссылкой на документы Google, после выхода Android 11 компания намерена сделать Android Go Edition обязательной для устройств, у которых 2 Гб оперативной памяти и менее. Все гаджеты с такими характеристиками обязаны будут запускать операционную систему и сервисы Google в «лёгкой» версии. При этом уже использующиеся устройства с полноценной версией Android сохранят её и не перейдут на Go Edition.
Таким образом, как отмечают в издании, с 4-го квартала 2020 года любое новое устройство с Android 10, которое имеет 2 Гб оперативной памяти или меньше, должно в обязательном порядке использовать Android Go Edition. Кроме того, любой гаджет с Android 11, у которого также не более 2 Гб оперативной памяти, тоже не имеет права на полную версию операционной системы и обязан работать на «лёгкой».
При этом Android Go Edition, который ранее не был обязательным для бюджетных смартфонов, способен улучшить производительность недорогих устройств и дать их пользователям более приятный опыт взаимодействия с гаджетом. Считается, что таким образом Google будет повышать уровень удовлетворённости аудитории от фирменной операционной системы.