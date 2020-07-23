По всему миру развёрнуто уже почти 100 коммерческих сетей 5G

Компания Counterpoint Technology Market Research подсчитала, что по состоянию на середину июля нынешнего года по всему миру действовали 93 коммерческих сети сотовой связи пятого поколения (5G). Таким образом, в скором времени будет взята знаковая отметка — первая сотня.

Отмечается, что больше всего 5G-сетей запущено в эксплуатацию в Западной Европе — 29. На втором месте с 23 действующими сетями находится Азиатско-Тихоокеанский регион. Ещё 12 сетей работают на Ближнем Востоке, 11 сетей — в Восточной Европе.

В течение ближайших лет, согласно прогнозам аналитиков, рынок 5G-связи будет стремительно расти. Так, в течение пяти лет после запуска первых сетей пятого поколения (в апреле 2019-го) общее количество 5G-подключений превысит 1,7 млрд. Причём почти половина — 47 % — от этого количества придётся на Китай.

Отмечается, что в 2023-м проникновение 5G-связи в Соединённых Штатах и Канаде превысит 50 %. На европейском рынке этот показатель будет находиться на отметке в 26 %.

По итогам нынешнего года, как ожидается, крупнейшим поставщиком смартфонов с поддержкой 5G станет китайский гигант Huawei с 31 % рынка. На втором месте расположится Apple с долей в 30 %, а «бронза» достанется Samsung — 12 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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